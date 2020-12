Peugeot 208: il veicolo più venduto in Francia

A novembre 2020, Peugeot si è classificata al primo posto tra i produttori nel mercato delle autovetture con un aumento della quota di mercato di 1,9 punti rispetto al 2019.

Questa performance continua ad essere guidata dal successo di Peugeot 208 e Peugeot 2008. Solo a novembre, Peugeot 208 si è classificata al primo posto nelle vendite private ed è ancora il veicolo più venduto in Francia negli undici mesi del 2020.

Sul mercato delle autovetture dal 2020, il marchio PEUGEOT è leader nel canale BtoB.

Agli undici mesi cumulativi 2020:

PEUGEOT ha due veicoli nella top five delle autovetture più vendute in Francia:

La nuova PEUGEOT 208 è leader con una quota di mercato del 5,6%,

La nuova 2008 è al terzo posto con una quota di mercato del 4,1%.

Sei veicoli sono leader nel loro segmento:

La PEUGEOT 208 nel segmento B con una quota di mercato del 5,6%

La PEUGEOT 3008 con una quota di mercato del 2,8% nel segmento C-SUV

La PEUGEOT 2008 nel segmento B-SUV con una quota di mercato del 4,1%,

La PEUGEOT 308 con una quota di mercato del 2,3% nel segmento C,

La PEUGEOT 5008 nel segmento C-SUV a 7 posti con una quota di mercato dell’1,3%,

La PEUGEOT 508, con una quota di mercato dello 0,6%, nel segmento familiare del segmento D.

In un mercato delle autovetture in calo del 26,9%, Peugeot ha registrato una quota di mercato del 18,6%, in aumento di 1,1 punti rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

In un mercato dei veicoli commerciali leggeri del -17,5%, Peugeot detiene una quota di mercato del 17,2%. In un mercato di autovetture + veicoli commerciali leggeri in calo del 25,2%, Peugeot detiene una quota di mercato del 18,3%, in aumento di 0,8 punti rispetto al 2019.

