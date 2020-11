Nuova Peugeot 208 adesso costa di più in Brasile

La nuova Peugeot 208 ha ricevuto il suo primo aumento di prezzo in Brasile. La compatta francese, prodotta a El Palomar, parte sempre da 65.990 R$ (10.21 euro) nella versione Like 1.6 con cambio manuale ed è l’unico allestimento, assieme al Like Pack, a non aver ottenuto nessun aumento.

La versione Active 1.6 con cambio automatico è passata da 74.990 R$ (11.610 euro) a 77.900 R$ (12.075 euro), quindi un aumento di 3000 R$ (464 euro). La nuova Peugeot 208 Active Pack costa 2000 R$ (309 euro) in più, passando da 82.490 R$ (12.771 euro) a 84.490 R$ (13.081 euro), mentre la Allure 1.6 AT è aumentata di 1500 R$ (232 euro). La top di gamma ha ricevuto 1000 R$ (154 euro) come aumento di prezzo, passando da 94.990 R$ (14.706 euro) a 95.990 R$ (14.861 euro).

Nuova Peugeot 208: fino a 3000 R$ di aumento in Brasile per l’ultima generazione della vettura

In tutte le versioni della nuova 208 è presente sotto il cofano il motore EC5M da 1.6 litri a 16 valvole che proviene dalla generazione precedente. Si tratta di un propulsore a quattro cilindri in grado di sviluppare una potenza fino a 118 CV e 157 nm di coppia massima.

Gli allestimenti Like e Like Pack dispongono di una cambio manuale a 5 rapporti mentre le restanti versioni sono dotate della trasmissione automatica Aisin a 6 velocità, anch’essa proveniente dalla precedente 208. Con questo aumento applicato dalla casa automobilistica francese, la nuova Peugeot 208 si pone adesso al di sopra di alcune rivali come la Volkswagen Polo, la Toyota Yaris, la Hyundai HB20 e la Chevrolet Onix.

Vi ricordiamo che, fra le caratteristiche più interessanti proposte dal modello, abbiamo sistema di infotainment 3D con schermo touch da 8 pollici, supporto Android Auto ed Apple CarPlay, avviso di collisione con frenata automatica di emergenza, ricarica wireless per smartphone e leva del cambio elettronica.

Concludiamo col proporvi il listino prezzi aggiornato della nuova Peugeot 208:

Like 1.6 MT: 65.990 R$ (senza aumento)

Like Pack 1.6 MT: 69.990 R$ (senza aumento)

Active 1.6 AT: 77.990 R$ (anziché 74.990 R$)

Active Pack 1.6 AT: 84.490 R$ (anziché 82.490 R$)

Allure 1.6 AT: 90.990 R$ (anziché 89.490 R$)

Griffe 1.6 AT: 95.990 R$ (anziché 94.990 R$)

