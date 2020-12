La nuova Peugeot 308 affronta i test invernali con Bosch

La Peugeot 308 affronta una nuova fase nel suo programma di sviluppo. In questa occasione sono i tecnici Bosch che si sono recati nel nord Europa per una sessione di test della nuova Peugeot 308 2021. La compatta della casa del Leone affronta una nuova serie di test, questa volta al freddo, accelerando lo sviluppo del modello insieme ad un altro modello del gruppo PSA: la DS 4.

Il nuovo modello Peugeot è molto mimetizzato, come abbiamo visto la scorsa estate, lasciando a malapena pochi dettagli in vista. Una foto spia molto diversa da quelle che abbiamo visto nelle scorse settimane, e in cui sono totalmente nascosti i proiettori rettangolari dei fari. Il prototipo ha anche un sensore installato nella griglia e coperto con nastro nero, insieme a una linea arancione longitudinale che è la continuazione di un dispositivo sul cruscotto.

Una serie di componenti che suggeriscono test di calibrazione per un assistente alla guida semi-autonomo di livello 2 avanzato. Il prototipo dell’ancora futura Peugeot 308 presenta anche grandi cerchi in lega e pneumatici a basso profilo che, insieme a una sospensione più bassa, suggeriscono un’opzione più sportiva.

E questo nonostante il marchio francese abbia nascosto il paraurti posteriore. La nuova Peugeot 308 sarà presentata a marzo 2021, data segnata sul calendario da Jean-Philippe Imparato. Il massimo esponente del marchio francese non solo ha confermato questo debutto mondiale, ma anche due versioni ibride plug- in fino a 225 CV , che si aggiungeranno alla benzina -il 1.2 PureTech da 100, 130 e 155 CV- e l’unico diesel in offerta , il 1.5 Blue HDi da 130 CV. L’azienda francese inizierà la consegna delle prime unità nell’ottobre 2021.

