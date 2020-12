Anche se il Jeep Gladiator è stato progettato per essere il pick-up off-road più capace di sempre della casa automobilistica americana, per alcune persone potrebbero non essere sufficiente. Perciò, Rezvani ha sfruttato le basi del Gladiator per realizzare un veicolo ancora più estremo chiamato Rezvani Hercules 6×6.

Ne abbiamo già parlato in un articolo pubblicato il giorno dell’ufficializzazione. Oggi, però, andremo a scoprire tutte le caratteristiche nel dettaglio proposte dal pick-up a sei ruote. Rispetto al Tank basato sulla Wrangler, l’Hercules 6×6 aggiunge ancora più versatilità con un altro asse per permettere al conducente di godere della capacità di trazione a sei ruote.

Rezvani Hercules 6×6: il Jeep Gladiator si trasforma in un imponente veicolo a sei ruote

Quest’ultimo può inviare la potenza a due, quattro o a tutte sei le ruote a seconda della situazione. Oltre a questo, Rezvani ha installato un cassone più lungo per aiutare a nascondere l’asse extra. Questo misura 20,32 cm.

Il Rezvani Hercules 6×6 può essere equipaggiato con una serie di motori. Oltre al Pentastar V6 da 3.6 litri offerto come standard, che sviluppa 289 CV e 352 nm di coppia massima, il pick-up può essere equipaggiato dall’Hemi V8 aspirato da 6.4 litri con potenza di 507 CV a 140.000 dollari (117.027 euro).

Disponibile anche l’Hemi V8 sovralimentato da 7 litri basato sul nuovo motore Hellcrate che è stato modificato con un nuovo albero a camme e altro ancora. Tale configurazione consente al pick-up 6×6 di sviluppare 1318 CV e 1341 nm. Tuttavia, il prezzo per aggiungere questo propulsore è di 249.000 dollari (208.142 euro).

Ad ogni modo, tutti i powertrain sono abbinati alle trasmissioni automatiche a 8 velocità e manuale a 6 rapporti disponibili con il Gladiator standard. Il Rezvani Hercules 6×6 verrà proposto a un prezzo di listino di 225.000 dollari (188.080 euro). In aggiunta, l’azienda offre la possibilità di spostare la guida a destra pagando 6500 dollari (5433 euro) e di installare un impianto di scarico sportivo per 1750 dollari (1462 euro).

Diversi pacchetti opzionali da poter aggiungere

Disponibili anche alcuni pack opzionali: Tow Package, Automatic Side Steps, Thermal Night Vision, Interior Lighting Package, Built-In Front Winch e Steel Ram Bumper. Il telaio del pick-up a sei ruote è caratterizzato da ammortizzatori Fox 2.0 da 4 pollici disponibili come standard oppure è possibile optare per gli ammortizzatori Fox con sollevamento da 4 pollici pagando 3500 dollari (2925 euro) oppure quelli Extreme da 5 pollici al costo di 12.500 dollari (10.449 euro). È possibile anche scegliere il colore delle pinze freno preferito fra nero, bianco, blu, rosso, rame e argento. Soltanto il nero è disponibile come standard.

Per quanto riguarda gli interni, l’Hercules 6×6 propone un rivestimento completamente in pelle al prezzo di 5500 dollari (4597 euro) che include sedili, cielo in alcantara, bracciolo, pannello di controllo e pannello degli strumenti, sedili con funzione di riscaldamento a 500 dollari (417 euro), cuciture dei sedili colorate e tanto altro ancora.

Arrivando all’infotainment, lo speciale Jeep Gladiator propone di serie il sistema Uconnect con schermo touch da 8.4 pollici. Tuttavia, è possibile aggiungere i pacchetti Premium (4500 dollari – 3761 euro) o Ultimate (12.500 dollari – 10.449 euro), un sistema di telecamere laterali e delle telecamere frontale e posteriore.

Per coloro che sono alla ricerca di maggior sicurezza a bordo possono optare per il Rezvani Hercules 6×6 Military Edition che trasforma il pick-up a sei ruote in un veicolo militare. Fra le caratteristiche proposte da questa edizione speciale abbiamo vetri antiproiettile, giubbotti antiproiettile, pneumatici militari, sistema di visione notturna termica, serbatoio del carburante autosigillante, sospensioni rinforzate, protezione da impulsi elettromagnetici, sistema interfonico, kit di pronto soccorso, kit per ipotermia, registrazione video continua e tantissimo altro ancora.

Sono disponibili 12 colorazioni esterne che includono Angel White, Stealth Grey, Silver Metallic, Mirror Black Metallic, Star Orange, Star Yellow, Navy Blue, Deep Blue, Mirror Red, Military Green, Camouflage e Copper.

