Ram 2500/3500 Big Horn/Lone Star Silver Edition inizia ad arrivare nelle concessionarie

Dopo qualche mese dal debutto ufficiale, l’ultima aggiunta alla gamma Ram Heavy Duty sta arrivando nelle concessionarie statunitensi. Il Ram 2500/3500 Big Horn/Lone Star Silver Edition 2020 riporta l’allestimento Big Horn a quanto era un pacchetto d’aspetto sul vecchio allestimento SLT.

Il Big Horn/Lone Star Silver Edition è dedicato a tutti coloro che amano le cromature e aggiunge un tocco di bellezza ai pick-up Big Horn/Lone Star. Esternamente abbiamo ganci traino, specchietti retrovisori, maniglie delle portiere, pedane laterali e altro ancora con finitura cromata, griglia Laramie, cerchi in alluminio lucido da 20″ sulla versione SRW e da 17″ su quella DRW e interni con inserti neri sparsi ovunque.

Ram 2500/3500 Big Horn/Lone Star Silver Edition: i primi esemplari iniziano ad arrivare presso gli showroom USA

La versione Big Horn/Lone Star Silver Edition è disponibile sia per il Ram 2500 che per il Ram 3500 con configurazioni Crew Cab e Mega Cab. Il nuovo pacchetto cromato dimostra che la casa automobilistica americana non accontenta soltanto coloro che apprezzano i pacchetti scuri.

L’esemplare di Ram 2500 Big Horn Silver Crew Cab 4×4 2020 presente in foto si trova presso una concessionaria della Florida. Il pacchetto è disponibile a un prezzo di listino (U.S. Manufacturer Suggested Retail Price – MSRP) di 1995 dollari (1665 euro) per la versione SRW e 1495 dollari (1247 euro) per quella DRW.

