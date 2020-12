CNH Industrial collabora con Microsoft e Accenture per sviluppare veicoli industriali connessi

CNH Industrial sta collaborando con Accenture e Microsoft per aiutare la società del Gruppo Exor a migliorare le sue capacità digitali e sviluppare prodotti e servizi connessi e intelligenti.

Questo programma è parte integrante dell’iniziativa di trasformazione digitale di CNH Industrial, ideata per aiutare l’azienda a incrementare i ricavi, migliorare la sostenibilità e costruire una forza lavoro adatta alla trasformazione digitale.

CNH Industrial: Microsoft e Accenture aiutano l’azienda nella trasformazione digitale

L’elemento chiave della collaborazione quinquennale prevede la creazione di una rete globale di hub digitali (in Brasile, Europa, India negli Stati Uniti) dove le tre società lavoreranno insieme per progettare, lanciare e gestire i servizi digitali che renderanno i prodotti di CNH Industrial ancora più intelligenti, funzionali, sicuri e sostenibili.

I veicoli connessi forniranno ai clienti nuovi servizi e funzionalità in una varietà di aree tra cui l’agricoltura. L’azienda di Exor prevede inoltre di sviluppare un’ampia gamma di servizi digitali basati sui dati per aiutare i clienti a promuovere la sostenibilità come ad esempio il miglioramento della resa in agricoltura e una migliore gestione della flotta nel settore dei trasporti.

Accenture progetterà, costruirà, testerà e scalerà una gamma di servizi digitali per supportare nuovi prodotti connessi i quali sfruttano tecnologie innovative tra cui intelligenza artificiale, cloud computing, analisi avanzate e Internet of Things (IoT). Inoltre, Accenture progetterà, gestirà e coordinerà anche le attività all’interno degli hub digitali.

Ecco le dichiarazioni rilasciate dai dirigenti delle aziende

Axel Schmidt, Senior Managing Director di Accenture, ha detto: “Siamo entusiasti di far parte di questa collaborazione per aiutare CNH Industrial a innovare e realizzare la sua trasformazione digitale, che è particolarmente importante in un momento in cui ogni settore è stato profondamente colpito dalla pandemia“.

Teodoro Lio, amministratore delegato e responsabile automobilistico di Accenture Europe, invece ha dichiarato: “Questo è un altro esempio di come collaboriamo con i clienti per aiutarli ad affrontare le trasformazioni che ci attendono, utilizzando la nostra esperienza per cambiare e sbloccare nuovo valore per tutti gli stakeholder“.

Microsoft, che collabora con CNH Industrial dal 2018 alla sua trasformazione digitale, continuerà a fornire servizi di consulenza per sviluppare e creare nuovi prodotti connessi, sfruttando le iniziative globali recentemente annunciate in materia di competenze digitali, sostenibilità e innovazione dell’intelligenza artificiale, nonché la piattaforma Microsoft Azure.

Marco Giletta, Global Business Director of Automotive di Microsoft Italia, ha commentato dicendo: “Siamo orgogliosi di annunciare questa pietra miliare nella nostra collaborazione a lungo termine con CNH Industrial e con il nostro partner strategico Accenture. In questa recessione economica e in un momento critico per il settore dei veicoli industriali, collaboriamo con CNH Industrial per supportare lo sviluppo di un ecosistema di servizi connessi per snellire le operazioni quotidiane dei clienti dei marchi di CNH Industrial e contribuire alla crescita sostenibile del settore. Grazie a una stretta collaborazione, CNH Industrial avrà accesso alla piattaforma tecnologica più innovativa e alle competenze del settore, oltre alla capacità di creare progetti digitali, favorendo la trasformazione digitale dell’azienda“.

