DS 7 Crossback: rinnovato il motore PureTech 225

La gamma della DS 7 Crossback continua ad evolversi sempre di più a livello di motorizzazioni offerte. Nelle scorse ore, la casa automobilistica francese ha annunciato il ritorno di un modello molto interessante, ossia il 225 equipaggiato dal motore benzina PureTech 225.

Tale propulsore propone una cilindrata di 1.6 litri e una potenza di 225 CV. Si tratta di una proposta votata anche alla leggerezza complessiva della vettura in modo da favorirne l’enfasi prestazionale e il comportamento dinamico su strada.

DS 7 Crossback: il motore benzina PureTech 225 ritorna in gamma

Secondo quanto affermato da DS Automobiles, il PureTech 225 è caratterizzato da componenti di prima qualità come ad esempio una testata in lega leggera, un monoblocco in alluminio, una fasatura variabile degli alberi a camme d’aspirazione e di scarico, un’alzata variabile della valvole d’aspirazione, un turbocompressore di tipo Twin Scroll e un’iniezione diretta di benzina.

Il propulsore per la DS 7 Crossback produce 225 CV di potenza a 5500 g/min e 300 nm di coppia massima disponibili già a 1900 g/min. Secondo i dati ufficiali forniti dal brand francese, il SUV in questa versione scatta da 0 a 100 km/h in 8,2 secondi e raggiunge una velocità massima di 234 km/h. Accanto al PureTech 225 da 1.6 litri troviamo un cambio automatico a 8 rapporti con l’aggiunta della modalità sequenziale attivabile anche tramite le palette presenti dietro al volante per una guida ancora più sportiva.

La Crossback propone tre modalità di guida: Comfort, Sport ed Eco. DS Automobiles afferma che questo propulsore a benzina consuma 5,5 l/100 km nel ciclo NEDC e da 7 a 7,8 l/100 km in quello WLTP. Ciò è possibile anche grazie ai 1604 kg di peso proposti dal modello.

Infine, il motore PureTech 225 è disponibile soltanto per gli allestimenti top di gamma Performance Line+ (da 48.200 euro) e Grand Chic (da 50.300 euro) della DS 7 Crossback.

