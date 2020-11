Dodge Durango SRT392 2021 inizia ad arrivare nelle concessionarie USA

Anche se il Durango SRT Hellcat 2021, prodotto in pochi esemplari, ha attirato maggiormente l’attenzione dei media, il Dodge Durango SRT392 2021 con motore Hemi V8 da 6.4 litri sta arrivando nelle concessionarie statunitensi. Quest’anno, la casa automobilistica americana ha deciso di aggiungere il numero 392 (che sta ad indicare la cilindrata dell’otto clindri in pollici cubi) al nome del Durango SRT.

Questa variante si propone come alternativa più economica al modello Hellcat e inoltre continuerà ad essere offerto anche dopo la fine della produzione della versione da 720 CV. Dodge ha deciso di apportare alcuni aggiornamenti al Durango SRT392 2021. Tuttavia, l’Hemi 6.4 eroga ancora 482 CV e 637 nm di coppia massima.

Dodge Durango SRT392 2021: la versione con Hemi V8 6.4 ora può essere apprezzato dal vivo negli showroom USA

Il model year 2021 è in grado di scattare da 0 a 100 km/h in 4,4 secondi e riesce a completare il quarto di miglio in 12,9 secondi. Se ciò non bastasse, il SUV propone la migliore capacità di traino della categoria pari a 3946 kg (corrispondente al Durango SRT Hellcat).

Il Dodge Durango SRT392 2021 adotta poi degli ammortizzatori a molla e supporti posteriori superiori delle sospensioni che troviamo anche sull’Hellcat. Questi aiutano a fornire dei tempi sul giro più veloci e una migliore maneggevolezza rispetto al modello precedente.

Oltre al prestante otto cilindri, il modello propone trazione integrale ottimizzata per le prestazioni, impianto frenante Brembo a sei pistoni ad alte prestazioni, sospensioni ad alte prestazioni Bilstein con ammortizzazione attiva, cerchi in alluminio Hyper Black da 20″, volante SRT Performance a fondo piatto con comandi, sistema di cancellazione attiva del rumore, SRT Performance Pages, SRT Drive Modes, posti a sedere per sei passeggeri (tre file di sedili) e sistema di infotainment Uconnect 5 con display touch da 10.1 pollici e navigatore.

Il Dodge Durango SRT392 2021 è disponibile a un prezzo di listino di 62.995 dollari (52.588 euro), ossia lo stesso del modello 2020 in uscita. È possibile aggiungere diversi optional molto interessanti come impianto audio Harman & Kaardon composto da 19 altoparlanti e un subwoofer, sedili in pelle Laguna ad alte prestazioni, tettuccio apribile elettrico, Premium Interior Group, monitoraggio dell’angolo cieco e del percorso incrociato, cinture di sicurezza rosse, freni ad alte prestazioni, pneumatici all-season Pirelli Verde Zero 295/45ZR20 BSW, pneumatici tre stagioni Pirelli P Zero, ruota di scorta compatta e tanto altro ancora.

Sono disponibili ben 12 colorazioni esterne per il Durango SRT392 quali Billet Silver, DB Black, Destroyer Grey, F8 Green, Granite, Octane Red, Reactor Blue, Redline, Vice White e White Knuckle. Soltanto la Vice White è disponibile al costo aggiuntivo di 595 dollari (496 euro).

