Giulia e Stelvio Sprint 110 Anni: serie speciale limitata per la Francia

È una piccola serie speciale quella che Alfa Romeo sta proponendo in Francia per celebrare i 110 anni dalla fondazione. Gli ultimi giorni del 2020 sono quindi utili per il Biscione per promuovere le Giulia e Stelvio nelle speciali varianti Sprint 110 Anni. Si può dire però che non si tratta della prima volta che in casa Alfa Romeo si pensa ad un allestimento speciale: va ricordato infatti l’interessante allestimento NRING nato dopo il record ottenuto al Nurburgring e prodotto in sole 108 unità.

Edizione esclusiva

La serie speciale delle Alfa Romeo Giulia e Stelvio Sprint 110 Anni propone in Francia un’edizione esclusiva in serie limitata a sole 110 vetture. Saranno infatti rese disponibili solamente 55 Alfa Romeo Giulia Sprint 110 Anni e 55 Alfa Romeo Stelvio Sprint 110 Anni.

Alla base delle Giulia e Stelvio c’è chiaramente l’allestimento Sprint (ancora più completo nelle dotazioni) e il propulsore unico sarà l’unità diesel da 2,2 litri e 190 cavalli di potenza dotato del cambio automatico a otto rapporti; la Stelvio si può anche avere nella variante con trazione integrale Q4. I prezzi vanno dai 51.400 euro per la Giulia che diventano 54.900 (57.900 euro per la Q4) per la Stelvio con disponibilità già dal prossimo mese di dicembre.

Le Giulia e Stelvio Sprint 110 Anni possiedono vetri posteriori oscurati, cerchi in lega da 19 pollici su Giulia e da 20 pollici sulla Stelvio oltre alle pinze freno verniciate e a finiture nere per lo Scudetto, per i profili dei finestrini, gli scarichi e le calotte degli specchietti retrovisori. La connotazione sportiva alla base dell’allestimento Sprint prevede anche sedili in pelle sportivi e riscaldabili con regolazioni elettriche, ampio tetto panoramico, i paddle per il selettore delle marce, i pedali in alluminio e il volante sportivo. Ad identificare le vetture ci pensa una apposita targhetta apposta sulla console centrale.

Sono sei i colori a disposizione per Giulia e Stelvio Sprint 110 Anni, mentre il valore delle dotazioni aggiuntive supera i 4mila euro. Alla dotazione dell’allestimento Sprint standard si aggiungono anche il Forward Collision Warning, la frenata automatica di emergenza con riconoscimento dei pedoni, la telecamera posteriore con sensori di parcheggio anteriori e posteriori e il pacchetto Comfort con infotainment e schermo dedicato.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato! Disiscrivi le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI