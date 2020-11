Il Groupe PSA avvia una nuova attività in Portogallo

Il Groupe PSA ha lanciato il marchio SPOTICAR in Portogallo, che vuole affermarsi come rivenditore di veicoli usati e intende sviluppare il business in un contesto di “rapida trasformazione da un mercato in rapida crescita, molto competitivo e altamente digitalizzato”.

In un comunicato, il gruppo ha annunciato che, con SPOTICAR, “intende semplificare il percorso dei clienti privati ​​e / o delle aziende, offrendo loro un’ampia gamma di veicoli usati multimarca, selezionati, valutati e preparati da specialisti, consentendo loro un’offerta più ampia di veicoli e servizi in ambiente digitale o presso punti vendita specializzati ». Questo passaggio appare in un contesto del settore automobilistico in cui il rapporto tra le vendite di veicoli usati rispetto a quelle di veicoli nuovi è di 3 a 1, in Portogallo.

Con il marchio e la rete SPOTICAR, Groupe PSA dota gran parte della sua attività di veicoli usati in Portogallo con una propria identità e riunisce le 3 etichette che, fino ad ora, hanno operato in modo indipendente in quel paese paese: Citroën Select, Opel Usados Certificados e Peugeot Usados. Il dispositivo con cui SPOTICAR dovrebbe presentarsi nel 2021 in Portogallo, in termini di numero di operatori di rete, professionisti nei team di vendita e obiettivo di unità vendute, le consentirà di raggiungere la prima posizione nel mercato dei veicoli usati.

Aspirando, infatti, a diventare un operatore per eccellenza in questo mercato, grazie alla trasparenza, alla qualità dei propri veicoli e ai servizi al cliente, SPOTICAR opera oggi in digitale con il sito www.spoticar.pt. Nel 2021 disporrà di un’ampia rete di punti vendita che sarà distribuita su tutto il territorio nazionale (Portogallo continentale e regioni autonome delle Azzorre e Madeira), con circa 80 operatori, inclusi i primi 3 punti pilota – Sacavém, Setúbal e Oeiras – che stanno iniziando la loro attività.

«La rete di operatori soddisferà le esigenze dei clienti in questo particolare mercato, non solo attraverso la disponibilità di veicoli, ma anche attraverso azioni di consulenza e monitoraggio personalizzate, fornitura di soluzioni di finanziamento su misura, estensioni di garanzia, contratti di manutenzione , ecc. ‘, può essere letto nella dichiarazione.

Il sito web www.spoticar.pt offrirà una scelta di oltre 1.000 unità. I clienti potranno ricercare il loro veicolo ideale, da un’ampia offerta multimarca, tenendo conto di parametri quali marca, modello, tipologia, chilometraggio, prezzo di vendita, ubicazione, oltre alle tariffe associate all’auto, oppure potranno anche ottenere un stima iniziale del suo valore di rivendita. I prezzi sul sito web o nei punti vendita sono presentati con totale trasparenza al cliente e corrispondono al prezzo finale chiavi in ​​mano, senza sorprese o costi aggiuntivi al momento della consegna. Inoltre, i clienti potranno testare il veicolo prima di prendere una decisione di acquisto.

Ti potrebbe interessare: La fusione PSA-FCA potrebbe consentire la produzione di Peugeot Landtrek in Messico

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato! Disiscrivi le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI