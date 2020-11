PSA cerca di potenziare l’attività delle officine

In UK Groupe PSA annuncia una novità importante per i suoi quattro marchi come parte di un accordo del Black Friday. Offre MoT a metà prezzo su tutte le marche di veicoli ai clienti che prenotano la loro auto per un servizio come parte dell’offerta che dura fino al 4 settembre. Il MoT sarebbe un test annuale della sicurezza dei veicoli, degli aspetti di controllo tecnico e delle emissioni di scarico richiesti nel Regno Unito per la maggior parte dei veicoli di età superiore a tre anni.

In esecuzione su tutti e quattro i marchi Groupe PSA Vauxhall, Peugeot, Citroën e DS Automobiles, l’offerta esclusiva offre ai clienti l’opportunità di ricevere un MOT per metà del prezzo standard, quando prenotano online con un “All Makes Approved Service”.

Il pacchetto “All Makes Approved Service” di Groupe PSA è disponibile per tutte le marche e modelli e costa £ 159. Comprende una gamma di servizi essenziali come il cambio dell’olio e del filtro, il controllo della batteria, l’ispezione dei freni e il rabbocco del liquido, un controllo dello stato del veicolo in 25 punti insieme ad altri importanti controlli di manutenzione.

Il “Servizio approvato per tutte le marche” può essere completato presso qualsiasi rivenditore in franchising di Groupe PSA. I clienti esistenti che introducono un nuovo cliente al piano “All Makes Approved Service” di Groupe PSA possono anche richiedere il 10% di sconto sul loro prossimo servizio annuale.

