Alison Jones di PSA UK nominata vicepresidente della SMMT

Il lavoro svolto in PSA UK da Alison Jones ha attirato l’attenzione della Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT), da quando all’inizio del 2019 è stata nominata amministratore delegato.

Nelle scorse ore è stato annunciato che Jones contribuirà nella direzione e nelle decisioni strategiche dell’organizzazione. In particolare, l’ad di PSA UK svolgerà le funzioni di vicepresidente a partire da martedì 1° dicembre 2020.

SMMT: Alison Jones sarà il nuovo vicepresidente dal 1° dicembre 2020

La nuova nomina coinvolgerà Alison Jones in un ruolo di primo piano nello sviluppo della strategia aziendale della SMMT durante tutto l’anno. Il dirigente di Peugeot, Citroën e DS Automobiles nel Regno Unito sostiene da tempo il lavoro della SMMT e sarà accolta nel suo nuovo ruolo da altri due nuovi vicepresidenti: Glenn Saint, capo di Arrival, e Micheal Flanagan, vicepresidente di Adient.

In merito a ciò, Jones ha dichiarato: “Sono lieto di accettare la nomina a vicepresidente della Society of Motor Manufacturers and Traders. È un momento cruciale per il nostro settore. Non solo l’industria automobilistica globale sta subendo diversi progressi tecnologici, cambiando le aspettative dei clienti e le normative, ma abbiamo anche altre due sfide da affrontare: il coronavirus e la Brexit. La SMMT è la nostra voce del settore con i governi e i membri, con un ruolo fondamentale da svolgere per rappresentare e guidare i nostri interessi del settore a beneficio dei nostri membri, dell’industria e dell’economia del paese“.

Mike Hawes, amministratore delegato della Society of Motor Manufacturers and Traders, ha commentato dicendo: “Sono lieto che Alison sia entrata a far parte del nostro team di vicepresidenti per il 2021 poiché la sua vasta esperienza nel settore sarà inestimabile. Con il settore che cerca di riprendersi dai danni causati dal coronavirus mentre affronta il passaggio all’elettrificazione e un cambiamento fondamentale nelle relazioni commerciali estere, Alison contribuirà a fornire una direzione strategica in quello che è un momento critico per il settore automobilistico del Regno Unito“.

