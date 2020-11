Jeep Renegade Islander 2021 debutta negli Stati Uniti

Spesso e volentieri Jeep porta sul mercato americano delle versioni speciali dei suoi veicoli. Ad esempio, nelle scorse ore la casa automobilistica americana ha annunciato la disponibilità del Jeep Renegade Islander 2021. Con questa special edition, il brand di FCA vuole proporre un veicolo adatto alle spiagge. Inoltre, questa è la prima volta che il nome Islander viene utilizzato sul modello più compatto di Jeep.

Basata sull’allestimento Latitude, l’Islander si presenta come un veicolo sportivo dotato di un look unico. Esternamente troviamo dei cerchi in alluminio color argento da 19″, un tetto verniciato in Alpine White (opzionale), badge Jeep color argento, specchietti retrovisori esterni in argento con indicatori di direzione integrati e altro ancora.

Jeep Renegade Islander 2021: la versione speciale del SUV debutta ufficialmente nel mercato USA

Internamente, invece, il Renegade Islander 2021 propone sedili in tessuto nero con inserti in White Ombre, cuciture in Surf Blue, nome Islander in Surf Blue ricamato sugli schienali dei sedili anteriori e altro ancora. Non mancano un tettuccio apribile panoramico a doppio pannello e accesso/avvio senza chiave.

Sotto il cofano del Jeep Renegade Islander 2021 troviamo il motore Tigershark a quattro cilindri in linea da 2.4 litri che sviluppa una potenza di 182 CV e 321 nm di coppia massima. A questo è abbinato il cambio automatico 948TE a 9 rapporti.

Secondo quanto affermato dal brand americano, il motore Tigershark propone un consumo di 9,35 km/l in città, 12,75 km/l in autostrada e 10,63 km/l nel combinato sui modelli a trazione anteriore. La versione a trazione integrale 4×4, invece, propone rispettivamente 8,93, 12,33 e 10,20. Da precisare che il Renegade Islander 4×4 è in grado di trainare fino a 907 kg.

Come optional sono disponibili un paio di pacchetti aggiuntivi: Trailer-Tow Group e Convenience Group. Quest’ultimo aggiunge presa di alimentazione ausiliaria da 115V, sedile posteriore 40/20/40 con passante per bagagliaio, tappetini all season, sedile del conducente con regolazione elettrica a otto vie, sedile del passeggero anteriore regolabile manualmente in quattro sezioni, sedili anteriori riscaldati, volante riscaldato, tergicristalli sensibili alla pioggia, specchietto retrovisore interno con oscuramento automatico e altro ancora.

Il Jeep Renegade Islander 2021 è disponibile in quattro colorazioni esterne: Jetset Blue, Bikini, Omaha Orange e Glacier Metallic. Arrivando ai prezzi, si parte da 27.675 dollari (23.129 euro) per la versione con trazione anteriore fino ad arrivare a 28.930 dollari (24.178 euro) per il modello 4×4.

