Fiat 500X: ecco le novità per il model year 2021

Fiat ha deciso di aggiornare la gamma della sua Fiat 500X in vista del 2021. Il crossover viene offerto sempre con gli stessi motori turbo ma aggiornati per rispettare la normativa Euro 6d.

In particolare, la gamma di propulsori è costituita dal tre cilindri T3 1.0 da 120 CV, quattro cilindri T4 1.3 da 150 CV, diesel Multijet a quattro cilindri da 1.3 litri con potenza di 95 CV e diesel Multijet 1.6 da 130 CV (10 CV in più rispetto al precedente). Tutte le versioni della 500X 2021 vantano la trazione anteriore. Assieme al motore T4 si ottiene il cambio robotizzato DCT a 6 rapporti.

Fiat 500X: svelata la gamma 2021 del crossover

Oltre a un aggiornamento effettuato alle motorizzazioni, la casa automobilistica torinese ha apportato altri cambiamenti fra cui l’introduzione dei nuovi allestimenti Cult e Connect che partono, rispettivamente, da 21.000 euro e 22.700 euro. Questi due vanno ad aggiungersi ai Cross e Sport, già disponibili per la versione precedente, che partono da 23.700 euro e 24.500 euro.

L’allestimento Cult porta con sé climatizzatore manuale, sistema di infotainment Uconnect, regolatore di velocità e avviso involontario di cambio corsia. Purtroppo non è possibile aggiungere la frenata automatica d’emergenza, un sistema di assistenza alla guida molto importante.

La Fiat 500X Connect 2021 aggiunge cerchi in lega da 17″, luci diurne a LED, fendinebbia, sensori di parcheggio posteriori, sedile del conducente regolabile in altezza e una versione più evoluta del sistema Uconnect abbinato a display touch da 7 pollici e smartphone integration.

In questo caso è possibile aggiungere la frenata automatica d’emergenza con il pacchetto Full Adas da 1100 euro il quale include anche telecamera posteriore, sensori di parcheggio anteriori, monitoraggio dell’angolo cieco e cruise control adattivo. La 500X Cross propone in più, rispetto al Connect, cerchi da 18″ in nero opaco, inserti esterni color alluminio opaco, climatizzatore automatico e sedili ad hoc.

Al top abbiamo la Fiat 500X Sport 2021 con cerchi da 18″ in nero brunito, fascioni sportivi, fari a LED, sedili sportivi, navigatore satellitare e altro ancora. Pure in questo caso è necessario aggiungere il pacchetto Full Adas per la frenata automatica d’emergenza.

Ecco il listino prezzi

Di seguito, vi proponiamo il listino prezzi completo della Fiat 500X model year 2021:

Benzina

T3 1.0 da 120 CV Cult: 21.000 euro

“ Connect: 22.700 euro

“ Cross: 23.700 euro

“ Sport: 24.500 euro

T4 1.3 da 150 CV DCT Connect: 25.200 euro

“ Cross: 26.200 euro

“ Sport: 27.000 euro

Diesel

Multijet 1.3 da 95 CV Cult: 22.900 euro

“ Connect: 24.600 euro

“ Cross: 25.600 euro

“ Sport: 26.400 euro

Multijet 1.6 da 130 CV Connect: 24.400 euro

“ Cross: 26.100 euro

“ Sport: 27.100 euro

