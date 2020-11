Vendite elettriche in Italia e resto d’Europa: c’è l’abisso. Da noi, il mercato delle auto ecofriendly totalizza 242.176 unità da gennaio a settembre 2020, dice in un recente report l’Anfia. Con un incremento del 8,9% rispetto allo stesso periodo del 2019. Il 51,7% del mercato delle propulsioni alternative è costituito da auto ibride tradizionali (125.171 unità), in sorpasso sulle vendite delle auto a gas (35,9% di quota, 87.051 unità) e da auto ricaricabili (12,4% di quota, 29.954 unità).

Vendite elettriche in Italia e resto d’Europa: i numeri

L’introduzione dell’ecobonus ha dato certamente una spinta alle vendite di auto BEV e PHEV. Si tratta di numeri significativi. La crescita forte c’è. Ma siamo lontani dai livelli di molti Paesi europei (30mila unità a gennaio-settembre 2020) come Germania, che nei nove mesi ha immatricolato oltre 200mila ECV, Francia (oltre 110mila), UK (109mila).

Nel 2019 la media mensile dei volumi venduti di auto BEV+PHEV era di 590 unità nel 1° bimestre dell’anno, salita a 1.597 con l’introduzione dell’ecobonus nel periodo di marzo-dicembre.

Nel 2020 nel 1° bimestre la media mensile raddoppia a 3.518, per precipitare a 921 nei mesi di lockdown marzo-aprile, mentre il mese di settembre registra un boom di vendite di 6.995 unità, replicato a ottobre.

Fattori decisivi per la crescita delle elettriche

Il mercato europeo dei veicoli elettrici resta dipendente dagli incentivi. Che possono riguardare un contributo all’acquisto oppure più frequentemente l’esenzione parziale o totale del pagamento delle imposte e tutta la platea degli acquirenti o le auto aziendali.

Altri importanti fattori nella scelta di acquisto di un veicolo elettrico sono:

la distanza da un punto di ricarica,

più la tipologia del punto di ricarica (stazione, casa),

l’infrastruttura di ricarica nei tragitti medio-lunghi,

il tempo e costo della ricarica, durata delle batterie,

e l’autonomia.

