Ram 1500 TRX vs Ford F-150 Raptor: ecco un’altra sfida fra i due pick-up

Dopo anni di solitudine in un segmento che ha avviato praticamente da solo, il Ford F-150 Raptor ha finalmente un degno avversario. Stiamo parlando del Ram 1500 TRX che è capace di sviluppare una potenza di 712 CV e 881 nm provenienti dallo stesso Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri che equipaggia le Dodge Charger e Challenger SRT Hellcat.

Il Raptor, invece, è dotato di un V6 biturbo da 3.5 litri che produce 456 CV e 691 nm. La potenza viene scaricata su tutte e quattro le ruote attraverso una trasmissione automatica a 6 velocità. Parlando del lato off-road, entrambi i pick-up dispongono di assali solidi sul retro ma il Raptor utilizza delle molle a balestra vecchia scuola mentre il 1500 TRX dispone di bobine e una configurazione a cinque collegamenti.

Ram 1500 TRX: il pick-up Hellcat protagonista in una nuova sfida con il Ford Raptor

Per quanto riguarda il peso, il TRX pesa circa 3084 kg, ossia 362 in più rispetto al Raptor. Ciò impatta anche sul carico trasportabile dal veicolo: 453 kg proposti dal pick-up Ford e 438 dal TRX. I due veicoli dispongono di angoli di attacco, dosso e uscita molto simili ma il 1500 TRX ha un leggero vantaggio in termini di altezza da terra (30 vs 29,21 cm) mentre entrambi utilizzano degli pneumatici off-road da 35″.

I ragazzi di TFLoffroad hanno avuto anche un Jeep Gladiator a disposizione come punto di riferimento per confrontare i due pick-up succitati. Questo esemplare è equipaggiato dal motore EcoDiesel V6 da 3 litri. Con circa 24.000 dollari (20.134 euro) di differenza tra il Ford F-150 Raptor e il Ram 1500 TRX (67.000 dollari – 56.209 euro – il primo e 91.000 dollari – 76.344 euro – il secondo), la scelta tra l’uno o l’altro potrebbe dipendere principalmente dal portafogli.

Poi c’è il Gladiator che parte da 35.000 dollari (29.363 euro), anche se l’esemplare utilizzato da TFLoffroad costa solo 10.000 dollari (8389 euro) in meno del pick-up Ford. Ad ogni modo, per scoprire tutte le varie prove condotte dai tester del noto canale YouTube vi basta cliccare sul tasto Play dell’anteprima del video presente dopo la galleria fotografica.

