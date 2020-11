Ram 1500 TRX e Ford F-150 Raptor si sfidano in una drag race | Video

Il Ram 1500 TRX 2021 è sicuramente uno dei protagonisti più interessanti del segmento dei pick-up americani assieme al Ford F-150 Raptor. I famosi youtuber del canale The Fast Lane Truck hanno riunito proprio questi due modelli per organizzare una drag race e scoprire il vincitore.

Alla sfida hanno partecipato anche un Ram 1500 Rebel 2021 e uno Chevrolet Silverado 1500 Trail Boss 2020. L’idea era quella di gareggiare con gli ultimi due pick-up e il vincitore andava a scontrarsi contro il Raptor. Il vittorioso dell’ultima sfida gareggiava contro il TRX e il suo prestante motore Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri che produce una potenza di 712 CV e 881 nm di coppia massima.

Ram 1500 TRX: il pick-up Hemi V8 gareggia contro un Ford F-150 Raptor

Da precisare che il Silverado 1500 Trail Boss era equipaggiato da un V8 da 5.3 litri anziché dal più performante 6.2 litri. Tutti sono in attesa che Ford porti sul mercato il Raptor di terza generazione model year 2021.

Alcune indiscrezioni trapelate su Internet hanno rivelato che il Raptor potrebbe nascondere sotto il cofano un propulsore V8 per andare a pareggiare i conti con il motore Hellcat utilizzato sul Ram 1500 TRX.

Sicuramente, altre case automobilistiche porteranno sul mercato americano dei pick-up più performanti in modo da rendere la battaglia più avvincente. Per scoprire maggiori informazioni sulla drag race condotta da The Fast Lane Truck, vi basta cliccare sul tasto Play dell’anteprima del video presente dopo la galleria fotografica.

