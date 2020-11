Nuova Peugeot 308 SW: ecco le ultime novità

All’inizio di marzo verrà presentata la nuova Peugeot 308. Una nuova generazione della compatta francese che arriverà con un design più sportivo e un tocco più avant-garde, un ulteriore passo avanti nella strategia di design dell’azienda francese che fa parte del gruppo PSA. Una cinque porte che non sarà sola perché, ancora una volta, sarà completata dalla futura Peugeot 308 SW.

Ecco cosa sappiamo sulla nuova Peugeot 308 SW

Vale la pena dire che questo modello è stato a lungo in forse ma che ha finalmente ottenuto il via libera alla produzione, così che avversari come la Volkswagen Golf Variant avranno un nuovo temibile rivale. La nuova Peugeot 308 SW è uno dei futuri modelli che seguirà lo stesso stile della cinque porte, sia all’anteriore che al posteriore, con un lungo cofano e il design deciso dei fari.

Dietro, anche i nuovi gruppi ottici saranno uno dei principali tratti distintivi. Si distinguerà per la nuova forma laterale, uno stile più dinamico e sportivo ispirato alla 508 SW. La station wagon compatta seguirà la stessa linea del tetto della sorella maggiore, con un calo più netto del volume posteriore che migliora la sportività grazie a un lunotto più ripido.

Un design che non inciderà negativamente sullo spazio nei sedili posteriori o sul volume di carico, compensato da un passo allungato a 2,73 metri e da uno sbalzo posteriore che si allungherà anche di qualche millimetro in più. La nuova 308 SW trarrà vantaggio da tutta la tecnologia e le attrezzature che il modello a cinque porte debutterà. La futura Peugeot 308 SW arriverà nella prima metà del 2022 con sette opzioni meccaniche, due ibride.

