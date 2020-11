Peugeot lancia PCP Plus in UK

Il PCP Plus di Peugeot è un finanziamento di quattro anni che include due anni di assicurazione e assistenza con un unico pagamento mensile. Significa che gli acquirenti possono raggruppare in un’unica rata tutti i loro principali costi di esercizio, a parte il carburante, per due anni. Successivamente, se un cliente decide di cambiare la vettura in anticipo e acquistare un’auto più nuova, ha pagato solo la manutenzione e l’assicurazione che ha utilizzato. PCP Plus è disponibile su tutte le auto della gamma Peugeot.

PCP (Personal Contract Purchase) è la forma più popolare di finanziamento dell’auto. In termini semplici, paghi solo l’ammortamento previsto dell’auto durante la durata del contratto. Questa è la differenza tra il valore dell’auto nuova e il suo valore atteso quando l’affare termina.

Un’auto in genere perderà circa il 40% del suo valore nei primi tre anni. Pertanto, se un’auto nuova costa 10.000 sterline nuova, varrà 6.000 sterline dopo 36 mesi. Ciò lascia £ 4.000 da finanziare tramite PCP, che assumerà la forma di un deposito e pagamenti mensili fissi. Alla fine, si ha la possibilità di pagare i restanti £ 6.000 per acquistare l’auto, oppure restituirla e andare avanti.

Questa è la prima volta che l’assicurazione e la manutenzione dell’auto sono state incluse in un accordo PCP. David Peel, amministratore delegato di Peugeot UK, ha dichiarato: “PCP Plus è uno schema di proprietà completamente nuovo che è stato progettato tenendo a mente le priorità del cliente. Combinando i pagamenti PCP, la copertura assicurativa e le commissioni di servizio in un unico piano, stiamo semplificando il processo di acquisto e riducendo i costi per i nostri clienti.

