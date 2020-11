Vauxhall Corsa e Corsa-e 2021: aggiornati prezzi e allestimenti

Vauxhall ha deciso di rivedere i prezzi delle Vauxhall Corsa e Corsa-e 2021 proposte nel Regno Unito. Oltre ad aggiornare il listino, le due vetture introducono novità a livello estetico, una selezione di allestimenti più ampia e nuovi motori a combustione interna per la Corsa.

La casa automobilistica tedesca ha già aperto gli ordini per entrambe le auto con prezzi di partenza di 16.440 sterline (18.432 euro) per la Vauxhall Corsa SE 2021 e di 26.640 sterline (29.868 euro) per la Vauxhall Corsa-e SE Nav Premium 2021.

Vauxhall Corsa e Corsa-e 2021: si parte da 16.440 sterline per la versione con motore endotermico

Partendo dal modello con propulsore elettrico, uno dei cambiamenti più importanti introdotti con il model year 2021 è la riduzione del prezzo per ogni variante in quanto è possibile risparmiare oltre 1000 sterline (1121 euro), rendendo l’auto ancora più conveniente. Inoltre, il brand di PSA ha rinominato tutti i vari allestimenti della Vauxhall Corsa-e per il 2021 poiché ora includono la dicitura Premium per riconoscere l’equipaggiamento standard completo.

La Corsa-e è disponibile nelle versioni SE Nav Premium, SRi Nav Premium e Elite Nav Premium. Una delle novità presenti nella gamma 2021 dell’auto 100% elettrica è la versione più sportiva SRi Nav Premium che aggiunge cerchi in lega da 17″, sedili sportivi, interni SRi specifici con inserti rossi, vetri posteriori privacy e pedaliera sportiva.

Tutte le versioni della vettura sono dotate di una batteria da 50 kWh e di un motore elettrico con potenza di 136 CV (100 kW). Secondo quanto affermato dall’azienda, la Corsa-e promette fino a 336 km di autonomia con una singola ricarica. Utilizzando la ricarica rapida da 100 kW, è possibile caricare la batteria fino all’80% in soli 30 minuti.

Per quanto riguarda la Vauxhall Corsa 2021, sono disponibili diversi allestimenti chiamati SE, SE Premium, SRi, SRi Premium, Elite, Elite Nav, Elite Nav Premium e Ultimate Nav. L’allestimento Elite rappresenta una novità per il 2021 e si posiziona al di sotto dei modelli Elite Nav e Elite Nav Premium, rivolti a clienti che richiedono lo stesso equipaggiamento standard ma non necessitano del sistema di navigazione integrato.

Le versioni SRi ora dispongono di fendinebbia anteriori e luci posteriori a LED e controllo automatico dell’illuminazione. Gli allestimenti SRi ed SRi Premium sono dotati di serie di cerchi bicolore da 17″ che permettono alla Corsa di distinguersi sulla strada.

Un cambiamento fondamentale introdotto con il model year 2021 è il nuovo motore PureTech turbo benzina da 1.2 litri con potenza di 130 CV, abbinato a un cambio automatico a 8 rapporti, che consente di scegliere fra tre modalità di guida chiamate Normal, Eco e Sport. Tale propulsore è disponibile sugli allestimenti Sri e Ultimate Nav.

Abbinato a un elegante doppio terminale di scarico per un look più sportivo, la Vauxhall Corsa 2021 è in grado di raggiungere i 96 km/h partendo da 0 in 8,2 secondi. Sempre sui modelli Elite è possibile optare per il motore 1.2 da 75 CV.

