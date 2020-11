Opere pubbliche in per 17 miliardi in 14 mesi, da settembre 2019 a oggi. Lo dice il ministero dei Trasporti, che conteggia cantieri conclusi, appaltati e avviati. Si tratta di un volume di aperture di cantieri pari a più di un miliardo al mese, un bene per l’occupazione e il lavoro.

Opere pubbliche in per 17 miliardi in 14 mesi: anche in pandemia

Tutto questo nonostante la pandemia: si è riusciti a mettere in piedi una buona parte del Piano Italia Veloce. Un nuovo e importante impulso agli investimenti pubblici, per modernizzare la rete infrastrutturale del Paese, dice la ministra dei Trasporti Paola De Micheli.

Facendo due conti, sono 7 miliardi di cantieri di Anas e 11 miliardi quelli di Rete Ferroviaria Italiana in infrastrutture concluse, avviati o consegnati con gli ordinari strumenti legislativi. Assicurano benessere economico per i territori, abbattono le distanze e migliorano la qualità della vita delle persone, ha continuato la ministra.

Contaopere: cosa include e cosa no

Attenzione, il contaopere del ministero comprende i cantieri stradali. Ma non i cantieri pubblici appartenenti alle Regioni, alle Province e ai Comuni. E nemmeno le opere di competenza dei concessionari autostradali. Solo per fare un esempio, sulla Tangenziale di Vicenza, il tracciato si sviluppa per circa 5,3 Km e si estende prevalentemente in rilevato. L’opera principale è rappresentata dal viadotto in prossimità dello svincolo Viale del Sole, oltre, la realizzazione di due sottopassi stradali necessari a risolvere le interferenze con la viabilità locale.

In Campania, un investimento complessivo di oltre 67 milioni di euro, previsto nel Contratto di Programma MIT/Anas 2016-2020. Trattasi dei lavori di completamento della variante alla SS 212 “della Val Fortore” e alla SS 369 “Appulo Fortorina”, dallo svincolo di S. Marco dei Cavoti a S. Bartolomeo in Galdo, 1° lotto: “Variante di S. Marco dei Cavoti”.

In parallelo, è stato pubblicato il containvestimenti: ammontano a oltre 11 miliardi le risorse investite. Assegnate dal ministero agli enti territoriali per progetti specifici.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato! Disiscrivi le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI