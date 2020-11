La DS 7 Crossback E-Tense 4×4, il SUV top di gamma di DS Automobiles, ha superato a pieni voti i test di omologazione nel ciclo WLTP. In particolare, il veicolo ha registrato 34 g di CO2 al km e consumi pari a 1,4 l/100 km. In modalità full electric, il SUV promette un’autonomia di 58 km (sempre nel ciclo WLTP) con una singola ricarica.

Si tratta senza dubbio di un risultato molto interessante se consideriamo che il veicolo è equipaggiato da un gruppo propulsore elettrificato da 300 CV e ha quattro ruote motrici.

DS 7 Crossback E-Tense 4×4: superati a pieno i test di omologazione nel ciclo WLTP

Con il suo prezzo di partenza di 51.050 euro, la DS 7 Crossback E-Tense 4×4 rappresenta il punto di riferimento per quanto riguarda raffinatezza e tecnologia. Inoltre, abbiamo di fronte il primo SUV a proporre 58 km di autonomia in modalità completamente elettrica, 34 g/km di CO2, 1,4 l/100 km di consumo di carburante medio, 300 CV di potenza (provenienti da un motore turbo benzina e due propulsori elettrici) e la trazione integrale 4×4.

In particolare, il gruppo propulsore è costituito dal PureTech benzina da 200 CV affiancato da due powertrain elettrici da 80 kW (uno posizionato anteriormente e l’altro posteriormente). Complessivamente, il SUV ibrido plug-in è in grado di produrre 300 CV di potenza e 450 nm di coppia massima che vengono scaricati su tutte e quattro le ruote attraverso un cambio automatico a 8 rapporti.

Secondo i dati ufficiali forniti da DS Automobiles, il veicolo riesce a scattare da 0 a 100 km/h in soli 6,6 secondi. La DS 7 Crossback E-Tense 4×4 propone diverse modalità di guida a seconda delle proprie esigenze ed è capace di raggiungere una velocità massima di 135 km/h impostando la full electric.

La batteria da 13,2 kWh può essere caricata in 1 ora e 45 minuti dallo 0 al 100% usando una presa da 32A. Infine, la batteria è in grado di caricarsi anche durante la guida grazie a un sistema avanzato di recupero dell’energia preso in prestito dalla Formula E.

