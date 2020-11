Citroën Berlingo: ecco la nuova gamma per l’Italia

Il Citroën Berlingo rappresenta un modello di riferimento nel segmento dei multispazio. Il veicolo, nato nel 1996, ha saputo sempre rinnovarsi nel tempo, offrendo un design moderno, comfort a bordo e tecnologie al servizio della sicurezza.

Il veicolo si distingue per modularità e spazio a bordo ai vertici del segmento e per la grande facilità di utilizzo nel quotidiano. Il Berlingo 2021 è disponibile in due lunghezze: M da 4,40 metri e XL da 4,75 metri.

Citroën Berlingo: si parte da 22.800 euro per la versione Feel M

Nelle scorse ore, la casa automobilistica francese ha annunciato la nuova gamma dedicata al mercato italiano che semplifica l’offerta al cliente fornendo una risposta più adatta alle esigenze di ognuno. La nuova gamma del multispazio aggiunge ai contenuti di serie numerosi equipaggiamenti al servizio del comfort e della sicurezza in modo da offrire un prodotto già completo che non necessita di ulteriori optional a pagamento.

Il Citroën Berlingo è disponibile negli allestimenti Feel, Feel Pack e Shine e nelle lunghezze M e XL. Per quanto riguarda le motorizzazioni, abbiamo tutti propulsori che rispondono alla normativa antinquinamento Euro 6.2. La gamma è composta da due motori benzina con cilindrata di 1.2 litri, tre cilindri e 12 valvole e due propulsori diesel da 1.5 litri, quattro cilindri e 16 valvole.

Nel primo caso si trattano dei PureTech 110 con cambio manuale a 6 rapporti e PureTech 130 con cambio automatico a 8 marce mentre nel secondo parliamo dei BlueHDi 100 con cambio manuale a 6 velocità e BlueHDi 130 sempre con cambio manuale a 6 rapporti.

Ecco le novità introdotte dai tre allestimenti

Tra le principali novità, l’allestimento Feel del nuovo Berlingo vede l’introduzione di serie del Pack Safety Plus il quale aggiunge Extended Traffic Sign Recognition, Driver Attention Assist, Pack Visibilità+ High Beam Assist e inoltre abbiamo radio DAB con display touch da 8 pollici, una porta USB frontale e Bluetooth.

La versione Feel Pack aggiunge di serie i seguenti equipaggiamenti: cerchi in lega Starlit da 16″ completamente neri, pneumatici 205/60 R16 con kit di gonfiaggio, barre al tetto longitudinali in nero brillante, portellone posteriore con tergilunotto e lunotto termico oscurato apribile, retrovisore interno elettrocromatico, panchetta posteriore seconda fila a scomparsa con tre posti individuali e sistema EasyBreak, comando per ripiegarli dal bagagliaio, due portabicchieri, una presa da 12V nella fila tre, volante in pelle con comandi integrati, vetri oscurati, alzacristalli elettrici in seconda fila e specchietti retrovisori esterni ripiegabili e riscaldabili elettricamente.

L’allestimento Shine rappresenta il top di gamma e aggiunge cerchi in lega Spin da 17″ con finitura diamantata, pneumatici 205/55 R17 con kit di gonfiaggio, climatizzatore automatico bizona, display head-up a colori e telecamera posteriore.

Disponibili anche le versioni Live M1 e Live N1

Nella nuova gamma si aggiunge anche la versione Combi Live M1 che adotta lo stesso design frontale della versione Van e gli stessi interni in tessuto Mica Grey e inoltre propone di serie climatizzatore manuale e radio DAB con porta USB e Bluetooth. Disponibile nelle lunghezze M ed XL, la versione Combi Live M1 è equipaggiato dal motore benzina PureTech 110 con cambio manuale a 6 marce e dai propulsori diesel BlueHDi 100 e BlueHDi 130, entrambi con cambio manuale a 6 rapporti.

Lo stesso allestimento è previsto anche come veicolo commerciale nella versione Citroën Berlingo Combi Live N1, disponibile con due motori diesel e cinque posti a sedere. Arrivando ai prezzi, si parte da 22.800 euro per la versione Feel M con PureTech 110 fino ad arrivare a 29.450 euro per la variante Shine XL a sette posti con PureTech 130 e cambio automatico a 8 marce.

