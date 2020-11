Maserati MC20: c’è una proposta per l’utilizzo sulla neve

Soltanto qualche giorno fa avevamo dato un’occhiata all’ultimo progetto del Programma Maserati Fuoriserie, quello relativo ad un possibile restomod in pieno stile Anni Novanta. Il programma Fuoriserie dell’iconico costruttore modenese è infatti in pieno fermento e da quando lo scorso settembre è stato lanciato online ha già introdotto alcuni specifici concept basati sui modelli Maserati attualmente in listino.

Non poteva fare quindi eccezione la bellissima Maserati MC20, fresca vincitrice di un prestigioso riconoscimento in Cina. D’altronde il programma del Tridente permette ai suoi clienti la concreta partecipazione nell’opera di personalizzazione della propria vettura, grazie ad una consistente collaborazione fra il Centro Stile Maserati e Garage Italia.

Già noto dal debutto

In effetti il fatto che la Maserati MC20 avrebbe fatto parte dell’interessante programma Maserati Fuoriserie era già noto sin dal momento del lancio della supersportiva. Tuttavia la proposta apparsa in questi giorni sull’account Instagram di Maserati Fuoriserie è un progetto di rottura e assolutamente impensabile oltre che fortemente particolare, ma che potrebbe comunque piacere anche parecchio.

La proposta di Maserati Fuoriserie per la MC20 è destinata all’utilizzo sulla neve grazie a specifiche introduzioni modifiche a cui è stata sottoposta la vettura. La didascalia che accompagna le immagini è votata all’ironia: “i custodi delle regine del garage dicono: non guido quando piove. Io invece sono sulla mia nuova MC20 Gatto delle nevi”.

La MC20 proposta da Maserati Fuoriserie si ispira infatti proprio al gatto delle nevi e introduce un’altezza da terra maggiorata, pneumatici appositamente dedicati all’utilizzo su terreni difficili come quelli innevati, portapacchi sul lunotto per ospitare due paia di sci. La vettura viene poi dotata di una colorazione arancione sgargiante per una migliore identificazione sulla neve e di barre giallo/nere oblique disposte alla base delle portiere. Una vera MC20 votata all’off road.

Prestazioni anche sulla neve?

Il motore rimane chiaramente l’interessante V6 Nettuno in grado di erogare 621 cavalli di potenza e una coppia di 729 Nm. Invariata quindi l’impostazione meccanica della MC20 che difficilmente potrà essere in grado di replicare le sue ottime prestazioni anche su fondi innevati.

Si potrebbero prevedere specifiche mappature adatte all’utilizzo in situazioni difficili come quella presentata nelle immagini. Ma quello che rimane attualmente è un esercizio di stile, che potrebbe però stuzzicare la fantasia di qualcuno e divenire magari realtà. Vedremo.

