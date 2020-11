Il CEO di Bosch America Latina nominato presidente dell’AEA

AEA (Associação Brasileira de Engenharia Automotiva – Brazilian Association Automotive Engineering) ha rieletto presidente Besaliel Botelho per il biennio 2021-2022. Si tratta del secondo mandato per Botelho che ha preso le redini dell’associazione brasiliana nel settembre del 2019. Assieme a lui sono stati eletti il nuovo vicepresidente Marcus Vinicius Aguiar (direttore delle relazioni istituzionali di Renault Brasile) e i membri del consiglio.

Botelho è attualmente CEO di Bosch America Latina, in cui è presente dal 1985. Laureato in ingegneria elettronica e telecomunicazioni presso l’Università di Karlsruhe (in Germania), ha conseguito un MPA in International Business Administration presso l’Università statale di San Paolo.

AEA: Besaliel Botelho è stato nominato presidente per il secondo mandato

Abbiamo di fronte uno dei più importanti nomi del settore automobilistico in quanto è stato responsabile dello sviluppo della tecnologia flex fuel ampiamente utilizzata in Brasile.

Oltre alla presenza in Bosch America Latina, Botelho è membro del MEI (Movimento Empresarial para Inovação) della CNI (Confederação Nacional da Indústria) e inoltre fa parte del comitato esecutivo di Sindipeças (Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores). Egli ha anche rappresentato SAE Brasil (Society of Automotive Engineers) dal 2009 al 2010 dove ha ricoperto il ruolo di presidente.

Il nuovo vicepresidente dell’AEA Marcus Vinicius Aguiar è un ingegnere meccanico con una laurea specialistica in amministrazione. Aguiar è nel settore automobilistico da 28 anni e dal 2014 ricopre la carica di direttore delle relazioni istituzionali in Renault Brasile, oltre ad essere vicepresidente di ANFAVEA (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores) e membro del consiglio di amministrazione di IQA (Instituto da Qualidade Automotiva).

Ricardo Abreu, Antonio Megale, Antonio Sergio Melloe Daniel Tavares, Valeria Amoroso Lima, Alexandre Xavier e Francisco Nigro sono stati invece eletti nel consiglio di amministrazione dell’AEA.

