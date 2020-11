Incubo monopattini elettrici a noleggio: giro di vite a Copenhagen

Incubo monopattini elettrici a noleggio: Copenhagen dice basta. Non sarà più possibile noleggiare o parcheggiarne uno nelle aree aree nevralgiche. Il problema è semplice: negli ultimi mesi, venivano lasciati sui marciapiedi o a ostruire il passaggio nelle piste ciclabili. Gravissimo segno di inciviltà. Un atto di aggressione verso i deboli: pedoni, disabili, ciclisti. Tutto quello che succede in Italia da tempo.

Incubo monopattini elettrici a noleggio: cosa succede

Lo ha scritto in un’e-mail all’agenzia di stampa AFP il Dipartimento dei servizi tecnici e ambientali della città. La responsabile Ninna Hedeager Olsen ha deciso: monopattini noleggiati nei negozi e qui restituiti. Senza essere abbandonati dove capita. La misura deve essere ancora approvata dal Consiglio comunale.

A Copenhagen c’è una strategia, analizzano i guai, tornano sui propri passi. Si passa all’azione: si dice basta. Si elimina il guaio alla radice. In Italia? Milano ora ha deciso che i monopattini elettrici lasciati sui marciapiedi, e comunque fuori dagli spazi consentiti, vengano rimossi. Questo non è eliminare il problema. Invece, è un tentare di limitarlo. Se e quando e come ce la fai. Devi avere personale che insegue i monopattini. Una guerra impari. Non è possibile: mentre un addetto toglie un monopattino, ecco un monopattinaro incivile che lo piazza sul marciapiede. Facendo del male ai disabili, ai parzialmente invalidi.

Monopattinari incivili da punire: addebiti su carta di credito

In teoria, un autocarro Atm (l’azienda dei trasporti) si occupa di caricare e portar via i veicoli. Gli operatori devono concentrarsi in via prioritaria ai mezzi in sosta vietata che più ostacolano la circolazione dei pedoni. Un mare di soldi che vengono impiegati per cercare di limitare i problemi creati dagli incivili. Così non si può andare avanti. Occorre seguire l’esempio virtuoso del Nord Europa: prendi a noleggio in negozio, riporti in negozio, se non lo fai scatta l’addebito su carta di credito.

Milano brilla quando spinge per l’auto elettrica: è moderna e nordeuropea. Milano diventa arretrata, triste e vecchia quando spinge per i monopattini elettrici (cinesi).

