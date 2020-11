Ex vicepresidente UAW condannato a 30 mesi di prigione

L’ex vicepresidente del sindacato United Auto Workers (UAW) è stato condannato a 30 mesi di carcere per aver ricevuto tangenti. Joseph Ashton, anche ex membro del consiglio di amministrazione della General Motors, si è dichiarato colpevole nel dicembre 2019 per aver gestito un contratto di vendita di orologi da quasi 4 milioni di dollari per conto di un amico e poi aver usato per ottenere una tangente di 250.000 dollari.

L’amico di Ashton ha costituito una società per avanzare un’offerta sul contratto degli orologi. Un totale di 58.000 orologi con i loghi UAW e GM sul quadrante sono stati prodotti ma mai distribuiti.

UAW: l’ex vicepresidente Joseph Ashton dovrà scontare 30 mesi in carcere

I pubblici ministeri chiedevano una pena detentiva di 34 mesi per Ashton mentre il suo avvocato ha chiesto una condanna agli arresti domiciliari e il pagamento di una multa. Bernard Friedman, giudice della U.S. District Court, ha deciso di condannare Joseph Ashton a 30 mesi di prigione.

“Ci sono troppe vittime, l’intero sindacato e l’intera fiducia delle persone. Dobbiamo inviare un messaggio. Dobbiamo far sapere alla gente che il sistema penale non è un sistema solo per le persone della strada che vendono droghe e cose del genere ma è un sistema in cui le persone vengono punite per le cose cattive che fanno“, ha dichiarato Friedman.

A causa dell’emergenza coronavirus, la pena detentiva per Ashton non inizierà fino a giugno 2021 ma nel frattempo ha già rimborsato i 250.000 dollari. Il Detroit Free Press ha dichiarato che il 72enne era visibilmente sconvolto dopo aver appreso della sua punizione.

“Vostro onore, non posso dirvi quanto mi vergogno per ciò che ho fatto. Il danno che ho causato alla mia famiglia, ai miei amici e in particolare alla UAW è così difficile da sopportare. Ho tradito la fiducia dei membri del sindacato che avevano in me da oltre 50 anni e per questo sono davvero dispiaciuto“, ha dichiarato Ashton.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato! Disiscrivi le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI