Chrysler Pacifica Limited 2021 è uno dei migliori veicoli per famiglie nel mercato nordamericano

Chrysler ha lanciato l’ultimo model year della Chrysler Pacifica Limited nel mercato nordamericano, portando con sé nuovo look, nuove motorizzazioni e una serie di nuovi equipaggiamenti. Prima dell’arrivo dell’allestimento Pinnacle, il Limited era quello top di gamma. Nonostante ciò, offre un pacchetto sempre di lusso ma proposto ad un prezzo più accessibile.

Partendo dai propulsori, ci sono diverse opzioni fra cui scegliere. In Canada è possibile optare per il Pentast V6 da 3.6 litri abbinato alla trazione anteriore mentre negli Stati Uniti abbiamo lo stesso motore a benzina ma in questo caso è abbinato di serie alla trazione integrale. Disponibile anche il propulsore ibrido plug-in che consente di percorrere oltre 50 km in modalità completamente elettrica, per un’autonomia complessiva di oltre 800 km.

Chrysler Pacifica Limited: il model year 2021 porta con sé diverse novità interessanti

La Pacifica Limited 2021 porta con sé una nuova plancia centrale premium che scorre senza soluzione di continuità nel cruscotto. La nuova plancia offre spazio di archiviazione con un’ampia area di stoccaggio e ha circa 7,6 litri di spazio di archiviazione nascosto.

La plancia include anche uno sportello avvolgibile posto centralmente che è 1,27 cm più largo e significativamente più lungo rispetto a quello del modello 2020. L’allestimento Limited della Pacifica dispone del nuovo sistema di infotainment Uconnect 5 con display touch da 10.1 pollici.

Quest’ultimo è stato potenziato con il nuovo sistema di navigazione TomTom, caricatore wireless per smartphone compatibili, impianto audio Alpine con 13 altoparlanti, sedili in pelle nappa e con funzione di ventilazione, tettuccio apribile a tre vetri, nuovi cerchi in alluminio da 18″, porte scorrevoli e portellone posteriore con apertura senza mani e tanto altro ancora.

Ecco gli aggiornamenti principali proposti dal minivan

Gli aggiornamenti principali offerti dal model year 2021 sono fari, fendinebbia e fari posteriori a LED, sistema Uconnect 5 HD da 10.1 pollici, plancia premium integrata e altro ancora. Esternamente, oltre al tettuccio apribile a tre vetri, abbiamo un portapacchi cromato e delle modanature laterali sempre cromate. Come optional, Chrysler propone una serie di pacchetti fra cui Uconnect Theatre Family Group, Premium & Safety Sphere Group, S Appearance e Red S Appearance.

La Chrysler Pacifica Limited 2021 è disponibile a un prezzo di listino di 45.845 dollari (38.664 euro) per la versione con trazione integrale mentre la variante ibrida plug-in parte da 48.390 dollari (40.811 euro). In Canada, invece, l’allestimento Limited con trazione anteriore standard parte da 56.295 dollari canadesi (36.257 euro).

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato! Disiscrivi le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI