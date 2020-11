Nuova Peugeot 5008 debutta al Salone di Guangzhou

Peugeot ha sfruttato il Salone di Guangzhou (in Cina) per presentare anche la nuova Peugeot 5008 e per avviare la commercializzazione della nuova 508 L PHEV (ibrida plug-in), oltre a svelare la 4008. La nuova 5008 riprende il design moderno dal modello europeo.

Nel mercato cinese, la casa automobilistica francese propone una gamma di SUV completamente rinnovata. L’arrivo della 508 L PHEV segna l’ingresso in Cina del terzo modello elettrificato lanciato in un solo anno dopo la e-2008 100% elettrica e la 4008 PHEV con trazione integrale.

Nuova Peugeot 5008: il SUV è stato presentato in occasione del Salone di Guangzhou

Proprio come la 4008, la nuova Peugeot 5008 dispone di una calandra anteriore senza cornice che mette in mostra un motivo stilistico presente attorno al Leone centrale e che si integra lateralmente con il resto del paraurti. Le luci diurne a LED verticali rappresentano la nuova firma luminosa del brand di PSA. Sul retro, invece, abbiamo dei gruppi ottici con il triplo artiglio 3D e con gli indicatori di direzione progressivi che sottolineano anch’essi la tecnologia del SUV.

All’interno del modello troviamo il sistema di infotainment i-Cockpit che rimane il punto di riferimento nel segmento C-SUV in Cina. Questo è corredato da un display touch posto centralmente da 10 pollici e da un quadro strumenti digitale da 12.3 pollici. Gli interni sono caratterizzati da nuove finiture e decorazioni e inoltre è possibile optare per la nuova colorazione in pelle beige chiara. Sia la 4008 che la 5008 si pongono al vertice della gamma SUV di Dongfeng Peugeot.

Per quanto riguarda la 508 L ibrida plug-in, si rivolge ai clienti moderni che sono alla continua ricerca del piacere e che cercano la qualità dei prodotti, nuove tecnologie e che puntano ad elevare la loro qualità di vita. Il design esterno della Peugeot 508 L PHEV si ispira alle concept Exalt e Instinct mentre il badge presente sulla parte anteriore del muso rende omaggio alla storica 504.

Anche qui è presente il sistema i-Cockpit che conferisce all’abitacolo un aspetto estremamente tecnologico e di grande qualità. Sotto il cofano della vettura si nasconde un motore endotermico turbo a iniezione diretta 360 THP abbinato a un propulsore elettrico realizzato da Aisin. Accanto al gruppo propulsore è presente un cambio automatico Aisin a 8 rapporti.

Secondo quanto affermato dalla casa automobilistica francese, la 508 L plug-in hybrid è in grado di sviluppare una potenza di 249 CV e 360 nm. Sono disponibili tre diverse modalità di guida: 100% elettrico, Hybrid e Sport. Non mancano i vari sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) semi-autonomi 2.0.

Per quanto riguarda i prezzi, si parte da 215.700 yuan (27.700 euro) per la Technological Edition fino ad arrivare a 227.700 yuan (29.200 euro) per la Driving Control Edition.

