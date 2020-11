Fiat Chrysler ottiene l’approvazione alla quotazione delle azioni Stellantis

Groupe PSA e Fiat Chrysler Automobiles hanno annunciato oggi che l’autorità olandese per i mercati finanziari ( Autoriteit Financiële Markten ) ha approvato il loro prospetto relativo all’ammissione alla quotazione e alle negoziazioni in Europa delle azioni di FCA (“Azioni”), che sarà ri-denominata Stellantis, nell’ambito della Fusione Transfrontaliera. Le Azioni saranno quotate e negoziate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana SpA e sul mercato regolamentato di Euronext Paris.

Il prospetto è stato redatto nell’ambito della domanda di quotazione e ammissione alle negoziazioni (i) sul Mercato Telematico Azionario delle Azioni da emettere nella Fusione Transfrontaliera, e (ii) su Euronext Paris di tutte le Azioni, comprese quelle da emettere nella Fusione Transfrontaliera. Le Azioni da emettere nell’ambito della fusione saranno inoltre quotate alla Borsa di New York (“NYSE”).

Il prospetto può essere visualizzato sul sito Web di Groupe PSA ( www.groupe-psa.com , sezione ” Progetto di fusione PSA FCA “) e sul sito Web di FCA ( www.fcagroup.com , sezione “Investors” in “FCA and Groupe PSA Agreement per unire ” ) . Il prospetto sarà messo a disposizione del pubblico in conformità ai requisiti delle normative applicabili.

