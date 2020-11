1000 Miglia 2021: partite le iscrizioni per la 39ª edizione

Nelle scorse ore sono state aperte ufficialmente le iscrizioni alla 1000 Miglia 2021. La famosissima competizione, a soli sette mesi di distanza dall’ultima edizione, tornerà con il suo ricco programma.

La 39ª edizione della 1000 Miglia prenderà il via mercoledì 12 maggio 2021 da Brescia per poi farvi ritorno sabato 15. Le vetture partecipanti saranno 375 e le iscrizioni chiuderanno il 18 gennaio 2021. Una volta completata la selezione, fatta dall’apposita commissione, il 9 marzo verrà pubblicato l’elenco completo delle auto accettate che potranno gareggiare nella gara del prossimo anno.

1000 Miglia: l’edizione 2021 si terrà dal 12 al 15 maggio

Potranno partecipare soltanto i veicoli iscritti al registro 1000 Miglia, utilizzato per censire, classificare e certificare le vetture che hanno partecipato alle 24 edizioni della competizione tenutesi dal 1927 al 1957.

Secondo quanto dichiarato dagli organizzatori, la prossima edizione della gara rievocativa avrà una novità assoluta in quanto il senso di marcia sarà invertito rispetto alle precedenti edizioni, per la prima volta in assoluto. In questo modo, la 1000 Miglia 2021 avrà praticamente lo stesso senso di molte edizioni della corsa originale.

Dunque, da Brescia, le vetture partecipanti si dirigeranno verso la costa tirrenica per sostare a Viareggio. Il giorno successivo, l’equipaggio si dirigerà verso Roma. Il terzo giorno vedrà le vetture risalire verso nord mentre il quarto ed ultimo giorno si ripartirà da Bologna fino all’arrivo a Brescia.

Le auto d’epoca partecipanti alla 39ª rievocazione della storica gara affronteranno per la prima volta il Passo della Cisa, quello di Futa e quello di Raticosa. Infine, ci sarà anche la 1000 Miglia Green che si svolgerà in contemporanea a quella tradizionale dove potranno partecipare alcune hyper car ad alimentazione alternativa.

