Jeep mostra la sua evoluzione green con Ignazio Moser

Come ben sapete, Jeep è famosa in tutto il mondo per i suoi valori inimitabili di passione, avventura, libertà e autenticità. Lo ha dimostrato anche con l’utilizzo dell’elettrificazione su diversi suoi modelli che sono identificabili attraverso la denominazione 4xe, come le ultime Renegade e Compass 4xe.

La casa automobilistica americana è riuscita ad unire il propulsore ibrido plug-in alle capacità off-road che contraddistinguono ogni vettura della gamma. Assieme a Ignazio Moser, ex ciclista italiano, Jeep ci accompagna alla scoperta dell’evoluzione green, ponendo particolare attenzione al divertimento di guida, all’elettrificazione, alla connettività e alle tecnologie ecocompatibili.

Jeep: Ignazio Moser testa con mano l’evoluzione green del brand di FCA

In merito a ciò, Moser ha dichiarato: “La macchina ibrida è sicuramente un passo avanti verso la riduzione dell’inquinamento, che tutti dobbiamo cercare di fare nell’immediato, non è una cosa che si può procrastinare di molto. La modalità ibrida è sicuramente utile soprattutto per girare in centro, perché c’è l’opzione dell’elettrico ma c’è anche l’opzione del motore a benzina che da quel brio in più che le macchine totalmente elettriche non riescono a dare“.

I valori, lo spirito, la tradizione e le passioni di Jeep vengono condivise alla perfezione da Ignazio Moser, fra cui principalmente il viaggio. “Amo i viaggi avventurosi e dinamici, quelli che ti danno energia e ti fanno scoprire posti nuovi. Sebbene il periodo limiti gli spostamenti, un itinerario che mi sento di consigliare è proprio qui in Lombardia: L’Oltrepò Pavese, terra di vini ed in particolare una zona spumantistica a Pavia, che offre dei paesaggi collinari e dei panorami emozionanti ma è più ‘selvaggia’ rispetto ad altre zone vinicole“, ha dichiarato Moser. Con questo, il brand di FCA si conferma pioniere di nuovi segmenti e tecnologie.

