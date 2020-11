DS 3 Crossback Inès de la Fressange Paris: aperti gli ordini in Germania

DS Automobiles ha annunciato la disponibilità anche in Germania della speciale DS 3 Crossback Inès de la Fressange Paris, annunciata per la prima volta ad inizio mese. Grazie alla collaborazione fra la casa automobilistica francese e il marchio di moda Inès de la Fressange Paris, il savoir-faire di lusso parigino è stato portato a un nuovo livello.

Il particolare SUV compatto si rivolge ai clienti appassionati alla moda parigina e in generale all’eleganza. Con l’esclusiva colorazione Encre-Blau, le tecnologie innovative e gli elementi provenienti dalla più alta artigianalità francese, il modello speciale unisce i punti di forza di entrambi i brand.

DS 3 Crossback Inès de la Fressange Paris: lo speciale SUV sbarca anche in Germania

La DS 3 Crossback Inès de la Fressange Paris parte da 35.421 euro (con motore PureTech 130 da 130 CV e cambio automatico) mentre la versione completamente elettrica E-Tense può essere ordinata in Germania a partire da 43.999 euro.

Lukas Dohle, amministratore delegato di DS Automobiles Germania, ha detto: “Da quando siamo diventati un marchio indipendente nel 2015, siamo stati strettamente associati al settore della moda. Mentre Inès de la Fressange è meglio conosciuta tra gli intenditori e gli amanti della moda in Germania, soprattutto come ex musa di Karl Lagerfeld, è un simbolo dell’eleganza parigina in Francia e in tutto il mondo per quanto riguarda la moda. Il suo stile è unico ed elegante. Anche il modello speciale DS 3 Crossback Inès de la Fressange Paris ha questa pretesa. Si tratta di un’opportunità unica per i nostri clienti tedeschi di portare a casa lo stile particolarmente elegante di Inès de la Fressange Paris“.

Assieme alla particolare colorazione blu, troviamo un tetto in Parla-Nera e uno speciale Rosso Inès presente sulle calotte degli specchietti retrovisori esterni e sui coprimozzi dei grandi ed esclusivi cerchi diamantati da 18″. L’abitacolo del SUV è caratterizzato da materiali di alta qualità lavorati da artigiani francesi.

Ogni cliente della DS 3 Crossback Inès de la Fressange Paris riceve un portafogli esclusivo della linea Marcia di Inès de la Fressange Paris che porta la firma di entrambe le aziende. Indipendentemente dal propulsore scelto, il modello speciale dispone delle ultime tecnologie a bordo.

Queste includono assistente alla frenata di emergenza fino a 140 km/h, cruise control, avviso di deviazione della corsia, monitoraggio dell’angolo cieco, fari DS Matrix LED Vision, parabrezza oscurante e insonorizzato, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, maniglie delle portiere a scomparsa, climatizzatore automatico e sistema di infotainment DS Connect Nav con display touch HD da 10.3 pollici e navigatore.

Lo speciale modello sarà prodotto in soli 1500 esemplari in tutto il mondo mentre la produzione inizierà a gennaio 2021.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato! Disiscrivi le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI