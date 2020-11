DS 3 Crossback Ines de la Fressange Paris: presentata l’ultima versione speciale del crossover

DS Automobiles ha collaborato con la società di moda Ines de la Fressange Paris per lanciare un’edizione speciale della DS 3 Crossback. Prodotta in soli 1500 esemplari, la vettura prende il nome di DS 3 Crossback Ines de la Fressange Paris e porta con sé un look esclusivo sia dentro che fuori.

La special edition del crossover è rivestita nella colorazione Ink Blue (esclusiva per questa versione), abbinata a un tetto in Perla Nera Black. Gli inserti in Ines Red sono stati applicati alle calotte degli specchietti retrovisori esterni e al centro dei cerchi in lega diamantati da 18″, anch’essi esclusivi per questo modello.

DS 3 Crossback Ines de la Fressange Paris: il crossover riceve una versione speciale realizzata con la famosa azienda di moda

Ispirandosi alle tecniche di tessitura della pelle, i tessitori della regione dell’Ariege (nel sud della Francia) hanno ideato un materiale unico per i cuscini dei sedili che combina diversi tessuti. Questo materiale, sviluppato da DS Automobiles e Ines de la Fressange Paris, ha un sottile colore blu ed è combinato con alcantara e cuciture rosse.

Oltre a questo, la DS 3 Crossback Ines de la Fressange Paris è dotata di un volante rivestito in pelle, dei pedali in alluminio, un display touch da 10.3 pollici e climatizzatore automatico.

Altre caratteristiche presenti a bordo del SUV special edition includono luci a LED, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, monitoraggio dell’angolo cieco, assistenza al mantenimento della corsia, frenata di emergenza fino a 140 km/h, cruise control, Lane Keeping Assist e maniglie delle portiere a filo con la carrozzeria.

I clienti possono scegliere la speciale DS 3 Crossback con i motori diesel BlueHDi 130 abbinato a un cambio automatico, benzina PureTech 155 e 130 con cambio automatico o in versione E-Tense 100% elettrica.

La produzione della DS 3 Crossback Ines de la Fressange Paris inizierà nelle prossime settimane mentre le consegne partiranno da gennaio 2021. Ogni esemplare verrà consegnato con un portafogli esclusivo appartenente alla gamma Marcia di Ines de la Fressange Paris e DS Automobiles.

