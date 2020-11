L’ultima Abarth 124 spider va all’asta in Giappone

L’ultima Abarth 124 spider disponibile in Giappone è protagonista di un’asta di beneficenza per raccogliere fondi per l’organizzazione no profit “Shine On! Kids ”, un’associazione per aiutare i bambini in Giappone che soffrono di cancro e altre gravi malattie.

L’asta è online dal 13 al 29 novembre e si svolge sotto forma di “asta silenziosa” sul sito web giapponese Abarth (link), a un prezzo di partenza di 3,7 milioni di yen. Oltre alla spider dello Scorpione, è possibile prendere parte all’iniziativa anche facendo un’offerta per una serie limitata di bozzetti prodotti dal Centro Stile FCA, incentrati su Abarth 124 Spider e Abarth 595 Scorpioneoro.

Luca Napolitano, Head of EMEA Fiat, Lancia & Abarth Brands, ha commentato l’iniziativa: “Sono molto orgoglioso di questa operazione di beneficenza a sostegno dei bambini, che vede protagonista anche l’ultima 124 spider disponibile nel Paese del Sol Levante.

“Per Abarth il Giappone è il primo mercato di esportazione, è in costante crescita e rappresenta una forte tradizione per il marchio. Questa asta di beneficenza è una testimonianza di quanto il nostro Scorpione sia unito al paese e soprattutto alla sua gente. Inoltre rende omaggio al primo modello Abarth prodotto proprio qui in Giappone.”

“Infine, è anche una grande occasione per celebrare il mese del segno zodiacale Scorpione, come facciamo ogni anno “. La 124 spider all’asta è resa ancora più attraente per i collezionisti da uno speciale badge, realizzato dal Centro Stile FCA di Torino, come una tantum esclusiva per questa operazione di beneficenza.

Riproduce la sagoma dell’auto su una targa in alluminio, alla quale sono state aggiunte in rosso le scritte “Edizione Unica” (“Unique Edition”) e “Per sempre tua” (“Forever Yours”). La livrea della 124 è nella sofisticata tonalità pastello “Turini White 1975”, mentre l’ampia gamma di dotazioni comprende sedili in pelle nera e rossa, impianto audio Bose, navigazione satellitare e fari a LED.

