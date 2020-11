La nuova DS 4 debutterà all’inizio dell’anno prossimo

La nuova DS 4 dovrebbe vedere la luce dei riflettori all’inizio del 2021, con consegne alla fine del prossimo anno. Secondo un media olandese, la nuova generazione di DS 4 sarà presentata a febbraio 2021, un mese prima della Peugeot 308 e i prezzi saranno annunciati ad aprile. Solo due mesi per iniziare la commercializzazione quasi immediatamente, il che significherà consegnare unità spedite dallo stabilimento tedesco di Russelheim a novembre.

La nuova DS 4 dovrebbe vedere essere presentata all’inizio del 2021, secondo le ultime indiscrezioni

La nuova DS 4 scommetterà su un design moderno ed elegante come il resto dei modelli della gamma sia dentro che fuori e disporrà tecnologia di comfort, connettività e sicurezza di guida.

La compatta, e la sua variante crossover, si differenzieranno per le barre del tetto e per qualche millimetro in più di altezza dal corpo al suolo, ma entrambe avranno una gamma completa di motori benzina e diesel, oltre a un potente ibrido plug-in «E -TENSE », tutte con cambio automatico a 8 rapporti e senza possibilità di cambio manuale. Ulteriori dettagli sulla nuova DS 4 dovrebbero trapelare già nel corso delle prossime settimane.

