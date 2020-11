Ferrari F8 Tributo e Porsche 991.2 Turbo S si sfidano in una drag race | Video

Facendo una rapida ricerca su YouTube è possibile trovare diverse drag race in cui è protagonista la più recente Ferrari F8 Tributo. Un esempio è quella che vi proponiamo in questo articolo registrata dal noto canale YouTube DragTimes.

In particolare, la supercar V8 di Maranello è stata messa a confronto con una Porsche 991.2 Turbo S del 2018 che ha subito alcune modifiche le quali hanno portato la potenza da 580 a 700 CV. Le prestazioni offerte da questa 991.2 modificata sono superiori rispetto a una Turbo S 2020 di serie (che eroga 650 CV).

Ferrari F8 Tributo: la supercar V8 gareggia contro una 991.2 Turbo S modificata

Per quanto riguarda la Ferrari F8 Tributo, riesce ad offrire delle performance davvero impressionanti con i suoi 720 CV e 770 nm pur essendo un’auto con trazione posteriore. La superficie dell’asfalto utilizzato per le gare di accelerazione gioca sicuramente a vantaggio della supercar del cavallino rampante mentre la Porsche 991.2 e il suo sistema di trazione integrale andrebbero bene più su una pista meno preparata.

Un primo giro di prova foto dalla sportiva tedesca contro una BMW M5 è stato completato in 9,979 secondi a una velocità di 220 km/h. Questo tempo sarebbe sufficiente per battere la Ferrari in un testa a testa poiché quest’ultima non riesce ad andare sotto i 10 secondi.

In ogni caso per scoprire maggiori informazioni sul versus, vi basta cliccare sul tasto Play dell’anteprima presente dopo la galleria fotografica.

