Peugeot non si ferma in Italia nonostante il periodo difficile

Peugeot ha deciso di giocare di anticipo e già da luglio, prima dell’entrata in vigore degli incentivi statali che allargavano gli aiuti alle vetture con motore a combustione interna, ha lanciato il programma Ecobonus Peugeot (disponibile anche per i veicoli commerciali).

Questo consente a tutti i clienti di mettersi alla guida di una nuova auto dalla casa automobilistica francese con le recenti tecnologie a bordo per quanto riguarda sicurezza e ambiente, senza alcun obbligo di rottamazione.

Peugeot: nei primi 10 mesi del 2020 ha conquistato una quota del 6% in Italia

In aggiunta, il marchio di PSA ha proposto un leasing con tasso del 2,99%, oltre a diverse novità fra cui l’ingresso nella gamma dei nuovi e-Expert ed e-Boxer completamente elettrici. Grazie anche alla commercializzazione di modelli come le nuove 208 e 2008 e di nuove versioni elettrificate, la casa del Leone ha consolidato la sua presenza nel mercato italiano.

Nei primi 10 mesi del 2020, il marchio automobilistico francese ha raggiunto la quota più alta degli ultimi 18 anni, pari al 6%. La nuova Peugeot 208 è stata l’auto più venduta in Italia nel periodo gennaio-ottobre 2020 con oltre 23.000 immatricolazioni registrate. In seconda posizione abbiamo la nuova 2008 con 20.000 esemplari venduti.

Anche la 3008 e la top di gamma 508 hanno conquistato dei risultati molto interessanti, grazie anche alle nuove varianti ibride plug-in. Entrambe le vetture si sono posizionate sul podio dei rispettivi segmenti. Soprattutto grazie alla nuova Peugeot e-208, il marchio di PSA ha conquistato una quota di mercato delle vetture 100% elettriche e PHEV dell’8,2% nei primi 10 mesi di quest’anno. Oltre a questo, anche la nuova e-2008 ha registrato una quota del 14%.

Ad oggi, Peugeot propone una gamma con sette versioni elettrificate per abbracciare i segmenti più richiesti dal mercato e per quanto riguarda il settore dei veicoli commerciali. Con l’arrivo di diverse novità da inizio anno, la casa del Leone ha lanciato nuove soluzioni alternative all’acquisto della vettura come ad esempio il noleggio Free2Move Lease e il finanziamento i-Move.

Nel 2020, un’altra colonna portante di Peugeot è la 308 con oltre 100.000 esemplari venduti soltanto in Italia da quando esiste. Oggi la vettura propone diversi contenuti di ultima generazione per rimanere al passo della concorrenza ed allinearsi ai nuovi modelli recentemente entrati in listino.

Disponibile in tre allestimenti, l’auto propone anche una versione Pack integrabile con le tre varianti che contiene gli optional maggiormente richiesti dagli automobilisti italiani. Una delle novità principali presenti a bordo della nuova Peugeot 308 è il sistema di infotainment i-Cockpit di serie su tutti gli allestimenti.

