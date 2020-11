Fiat Cronos 2021 debutta ufficialmente in Brasile

Fiat ha presentato nelle scorse ore in Brasile la Fiat Cronos 2021 che adesso viene fornita con alcune caratteristiche in più di serie e il nuovo logo della casa automobilistica torinese a un prezzo di partenza di 63.390 R$ (10.004 euro). La berlina compatta prodotta in Argentina è disponibile nelle versioni 1.3, Drive 1.3, Drive 1.8 AT, Precision 1.8 AT e HGT 1.8 AT, oltre al pacchetto S-Design.

Equipaggiata dai motori Firefly ed E.torQ, la Cronos 2021 riesce a sviluppare una potenza massima di 109 CV e 139 nm di coppia massima nel primo propulsore. Il secondo, invece, propone fino a 139 CV e 189 nm. Di serie troviamo un cambio automatico Aisin a 6 rapporti.

Fiat Cronos 2021: il nuovo restyling della berlina compatta arriva nel mercato brasiliano

La versione Drive 1.3 ora include controlli elettronici di trazione e stabilità, sistema di assistenza alla partenza in salita e altro ancora. Il pacchetto S-Design include vari elementi in nero lucido come cerchi in lega da 15″, specchietti retrovisori, logo oscurato, rivestimento laterale e fendinebbia. All’interno, invece, troviamo alzacristalli elettrici posteriori, climatizzatore automatico e rivestimenti scuri.

Per 63.390 R$, la Fiat Cronos 2021 1.3 con cambio manuale offre aria condizionata, sterzo elettrico, chiave con telecomando, impianto audio con radio, Bluetooth e USB, monitoraggio della pressione degli pneumatici, alzacristalli anteriori e chiusura elettriche, allarme perimetrale, controlli audio sul volante e altro ancora.

La variante Drive 1.3 MT parte da 66.990 R$ (10.580 euro) e aggiunge alzacristalli elettrici posteriori, sistema di infotainment Uconnect con Apple CarPlay, Android Auto, due porte USB e Bluetooth, sensori di parcheggio posteriori e fari a LED. Il pacchetto S-Design è disponibile a 4390 R$ (692 euro).

L’allestimento Drive 1.8 AT6 costa 75.290 R$ (11.891 euro) e aggiunge controllo elettronico di trazione e stabilità, sistema di assistenza alla partenza in salita, display TFT da 3.5 pollici e motore 1.8 con cambio automatico a 6 marce.

La Fiat Cronos 2021 in versione Precision 1.8 AT6 è disponibile per 81.290 R$ (12.838 euro). Rispetto alla versione precedente, aggiunge aria condizionata digitale automatica, avvio tramite pulsante, cerchi in lega da 16″, volante in pelle con comandi, controllo automatico della velocità, strisce cromate, specchietti retrovisori esterni con regolazione elettrica, fendinebbia, maniglie cromate, bracciolo guidatore e regolazione del volante in profondità.

Infine, l’allestimento HGT 1.8 AT6 si posiziona al vertice e costa 84.190 R$ (13.296 euro). Questa versione aggiunge telecamera posteriore, cerchi in lega da 17″, specchietti e prese d’aria interne in nero lucido, tessuto speciale HGT, interni e dettagli neri, tappetini neri e logo Fiat scuro presente sul volante e sulla chiave.

