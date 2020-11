Peugeot fornisce con 250 furgoni Northgate Vehicle Hire

Peugeot fornirà 250 furgoni completamente elettrici e-Expert al principale fornitore di servizi di noleggio nel Regno Unito, Northgate Vehicle Hire, mentre la società di noleggio si sposta per espandere l’opzione di veicoli a emissioni zero disponibili per i clienti. Tutti i 250 furgoni e-Expert saranno disponibili per il noleggio il prossimo anno, rendendoli la scelta ideale per gli utenti business alla ricerca di un furgone 100% elettrico.

I 250 PEUGEOT e-Expert si uniranno alla flotta Northgate di oltre 110.000 veicoli, a disposizione dei clienti in tutto il Regno Unito, Spagna e Irlanda. Il pluripremiato servizio di noleggio di Northgate offre noleggio e manutenzione flessibile di veicoli commerciali leggeri, nonché supporto per la gestione della flotta per aiutare i clienti a gestire la propria attività in modo più efficiente.

L’e-Expert di Peugeot è stata una scelta naturale per Northgate, con la società che cercava di offrire più veicoli elettrici ai propri clienti. Con un’autonomia fino a 211 miglia da una singola carica, un carico utile massimo di 1.226 kg (a seconda del modello) e un volume di carico fino a 6,1 m3, PEUGEOT e-Expert è un veicolo pratico per le aziende che cercano una soluzione a emissioni zero per i loro bisogni.

Il nuovo PEUGEOT e-Expert è in grado di ricevere l’80% di carica in soli 30 minuti grazie alla ricarica rapida da 100 kW, rendendolo utilizzabile per un uso prolungato. Il veicolo è disponibile con una batteria da 50kWh o 75kWh ed è dotato di un motore elettrico da 100kW (136 CV).

L’ordine di 250 modelli Peugeot e-Expert di Northgate sarà fornito da Simon Bailes e segue l’interesse di Kingstown Works Limited, il principale fornitore di manutenzione degli alloggi, illuminazione stradale e servizi per la flotta di veicoli fino all’Hull City Council, che ha ampliato la sua flotta con un ordine di 13 nuovi e-Expert all’inizio del mese.

Tim Bailey, Fleet Director presso Northgate Vehicle Hire, ha dichiarato: “Stiamo lavorando per fornire le più recenti opzioni di veicoli elettrici per supportare la riduzione del carbonio. Accettando questo accordo iniziale con PEUGEOT per 250 nuovi e-Expert, possiamo garantire che i clienti che desiderano utilizzare veicoli elettrici adatti allo scopo nelle loro flotte possano farlo rapidamente e con un impatto minimo sul flusso di cassa “.

