Jeep Grand Cherokee 80th Anniversary Edition inizia ad arrivare nelle concessionarie

Jeep ha deciso di festeggiare il suo 80º anniversario durante il model year 2021. Per celebrare questo importante evento, l’iconica casa automobilistica americana ha lanciato una serie di modelli in edizione speciale fra cui la Jeep Grand Cherokee 80th Anniversary Edition 2021.

Basata sull’allestimento Limited, l’edizione speciale del SUV più premiato del brand aggiunge una serie di caratteristiche standard davvero uniche. Ad esempio, abbiamo diversi inserti esterni in Granite Crystal, cerchi in alluminio lucido da 20″, pneumatici all-season performance 265/50R20, sedili in pelle nappa nera traforata con cuciture in tungsteno chiaro a contrasto, nuovi tappetini berberi con logo 80th in tungsteno chiaro, sistema di infotainment Uconnect con display touch da 8.4 pollici e navigatore e supporto Apple CarPlay e Android Auto.

Jeep Grand Cherokee 80th Anniversary Edition: i primi esemplari arrivano presso gli showroom nordamericani

Disponibile anche il pacchetto ProTech II che include diversi sistemi di assistenza alla guida come cruise control adattivo con Stop, sistema di assistenza alla frenata avanzata, avviso di collisione frontale, Park Assist, tergicristalli sensibili alla pioggia e altro ancora.

Per chi cerca ancora più lusso è possibile aggiungere diversi optional unici alla Jeep Grand Cherokee 80th Anniversary Edition: 80th Anniversary Luxury Group, Premium Lighting Group, Interior Appearance Group from Mopar e Trailer-Tow Group IV.

Ad esempio, il primo pacchetto aggiunge amplificatore da 506W, sistema di controllo attivo del rumore, copertura per vano di carico, tettuccio apribile panoramico a doppio pannello, seconda fila di sedili con riscaldamento, impianto audio con nove altoparlanti e subwoofer e sedili anteriori ventilati.

La speciale edizione della Jeep Grand Cherokee è disponibile in sette colorazioni esterne quali Diamond Black, Walnut Brown, Velvet Red, Slate Blue, Sangria, Granite Crystal e Bright White. Ciascuno dei colori, ad eccezione del Bright White, è disponibile a un costo aggiuntivo.

Sotto il cofano c’è il motore Pentastar V6 da 3.6 litri

I primi esemplari della 80th Anniversary Edition stanno arrivando presso le concessionarie statunitensi e canadesi. Ad esempio, l’esemplare presente in questo articolo è stato immortalato in alcune foto da Mopar Insiders presso uno showroom dell’Illinois.

Tutti i modelli 80th Anniversary Edition sono equipaggiati dal motore Pentastar V6 da 3.6 litri con Engine Start-Stop (ESS). Tale propulsore è in grado di sviluppare una potenza di 300 CV e 352 nm di coppia massima e consente al SUV di trainare fino a 2812 kg. Accanto al sei cilindri troviamo il cambio automatico 850RE a 8 marce.

Per quanto riguarda i prezzi, la Jeep Grand Cherokee 80th Anniversary Edition 2021 parte negli Stati Uniti da 42.335 dollari (35.721 euro) per i modelli 4×2 e da 44.335 dollari (37.409 euro) per i modelli 4×4. In Canada, invece, lo speciale SUV parte da 59.690 dollari canadesi (38.490 euro).

