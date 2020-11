Fiat avrà 3 SUV in Brasile nei prossimi anni

Fiat ha impiegato un po’ di tempo, ma alla fine ha deciso almeno in Brasile di entrare nel mercato dei SUV. Se in precedenza FCA intendeva concentrare i modelli di sport utility sul marchio Jeep, l’enorme pressione dei clienti e concessionari del marchio italiano ha fatto cambiare idea all’azienda e inseguire il tempo perduto.

Pertanto, nei prossimi tre anni Fiat dovrebbe includere nel suo catalogo non solo uno, ma tre SUV, ognuno di segmento diverso. Il primo nell’elenco dei lanci e dovrebbe arrivare sul mercato a metà del 2021. Avrà la piattaforma MP-1 ed erediterà gran parte della struttura di Argo compreso il passo di 2,52 metri.

Come per la VW Nivus in relazione alla Polo, questo piccolo SUV di Fiat il cui nome è ancora sconosciuto sfrutterà molti elementi della carrozzeria della berlina, come il parabrezza, la colonna A, il tetto, le porte laterali e le sospensioni.

D’altra parte, avrà anteriore e posteriore esclusivi, oltre a piastre specifiche per cofano e parafanghi. Verrà aumentata l’altezza del terreno, le ruote saranno nuove e, all’interno, il modello avrà finiture più moderne rispetto a quelle di Argo.

Il secondo SUV ad arrivare sarà un SUV coupé, con posteriore ispirato al concept Fastback, del Salone di San Paolo 2018. Si posizionerà tra la Jeep Renegade e il Compass flex in termini di prezzo, nella fascia da R $ 100mila a R $ 150mila.

Il suo arrivo è previsto per il primo semestre del 2022, e avrà sia il motore 1.0 turboflex del SUV più piccolo che il 1.3 quattro cilindri 16V, anch’esso sovralimentato, con potenza nella gamma di 150 CV e coppia prossima ai 25 kgfm.

Infine previsto l’arrivo di un SUV basato sul pickup Toro che sfrutterà tutta la sua struttura monoblocco ma col tetto chiuso. Secondo il sito web di Autos Segredos, il modello dovrebbe scendere in strada nel 2022, ma è più probabile vedere questo veicolo nel corso del 2023.

Avrà dimensioni simili a quelle del Toro e una terza fila di sedili per sette occupanti. I suoi motori dovrebbero essere gli stessi del pick-up rinnovato: 1.3 turboflex da 180 cv, e 2.0 turbodiesel sopra i 170 cv e 35,7 kgfm. I prezzi dovrebbero essere compresi tra R $ 150 mila e R $ 200 mila.

