Fiat 500: nuove versioni in arrivo

Nuove versioni di Fiat 500 potrebbero in futuro arricchire la gamma della famosa city car della principale casa automobilistica italiana. Dopo la versione normale e la Trepiuno in futuro dovrebbe toccare ad una versione allungata che forse si chiamerà Giardiniera e che molto probabilmente potrebbe venire prodotta presso lo stabilimento Fiat Chrysler Automobiles di Kragujevac in Serbia.

Fiat 500: nei prossimi anni la gamma della celebre vettura si allargherà con almeno altri due modelli

Questo modello dovrebbe avere una lunghezza di circa 4,2 metri e garantire così alla principale casa automobilistica italiana di riempire un’altra casella mancante nella sua gamma. Oltre a questo modello in futuro arriverà un altro SUV che prenderò il posto di Fiat 500X e 500L e si potrebbe chiamare Fiat 500XL.

Il modello dovrebbe avere una lunghezza maggiore rispetto alla 500X e avere uno stile sportivo. Anche questi modelli dovrebbero arrivare sul mercato anche in versione completamente elettrica. Non è ancora chiaro dove la Fiat 500XL sarà prodotta. Vedremo dunque a proposito della gamma di 500 quali altre novità emergeranno nei prossimi mesi da FCA.

Ti potrebbe interessare: Nuova Fiat 500 Giardiniera: un progetto digitale ci svela come potrebbe essere

Ti potrebbe interessare: Alfa Romeo Giulia e Stelvio restyling, fusione FCA-PSA, nuova Fiat 500 elettrica: le migliori news della settimana

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato! Disiscrivi le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI