Peugeot e-208: Onto aggiunge 300 esemplari alla sua flotta

Oltre alla DS 3 Crossback E-Tense, Onto, famoso fornitore di servizi in abbonamento per veicoli elettrici nel Regno Unito, ha deciso di aggiungere alla sua flotta 300 esemplari della nuova Peugeot e-208 nell’allestimento GT Line.

Gli utenti potranno prenotare la vettura elettrica a partire da questa metà di novembre e beneficiare della consegna a domicilio come parte del servizio.

Peugeot e-208: la nuova vettura ora fa parte della flotta di Onto

A partire da 449 sterline (499 euro) al mese, chi decide di noleggiare la nuova e-208 GT Line riceve fino a 1609 km di percorrenza, assicurazione, copertura in caso di guasti, usura, servizio e manutenzione, tassa di circolazione e altro ancora.

L’auto a zero emissioni, eletta European Car of the Year all’inizio dell’anno, dispone di una batteria da 50 kWh abbinata a un motore elettrico da 136 CV (100 kW) per un’autonomia complessiva che raggiunge i 350 km nel ciclo WLTP con una singola ricarica. Quest’ultima avviene in appena 30 minuti fino all’80% utilizzando la ricarica rapida da 100 kW.

David Peel, amministratore delegato di Peugeot UK, ha dichiarato: “Onto offre agli automobilisti un modo accessibile per guidare auto elettriche e per alcuni sarà la prima volta che si metteranno al volante di un veicolo elettrico. Con la sua autonomia e la facilità d’uso, la nuova Peugeot e-208 è ideale sia per gli utenti alle prime armi che per chi ha già guidato un EV. Siamo molto felici di collaborare con Onto in quanto continua ad espandere il suo servizio in abbonamento“.

Rob Jolly, CEO di Onto, invece ha detto: “Abbiamo scelto la nuovissima Peugeot e-208 GT Line perché offre un fascino sportivo di cui i guidatori si innamoreranno, così come degli interni premium che offrono maggiore comfort e ampio spazio“.

Con l’ingresso della nuova Peugeot e-208 GT Line, Onto vuole accelerare l’adozione di veicoli elettrici e fornire ai suoi clienti un’alternativa altamente flessibile alla classica proprietà, pagando una somma mensile e senza effettuare alcun deposito iniziale.

