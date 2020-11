DS 3 Crossback E-Tense entra a far parte della flotta di Onto

DS Automobiles sta fornendo 300 esemplari della DS 3 Crossback E-Tense completamente elettrica al famoso fornitore di servizi in abbonamento di veicoli elettrici Onto, operante nel Regno Unito.

In particolare, quest’ultimo ha effettuato un ordine di diverse unità del SUV compatto in versione Performance Line e Ultra Prestige con prezzi a partire da 499 sterline (555 euro) al mese. Gli utenti interessati possono percorrere fino a 1609 km al mese e inoltre il prezzo include assicurazione, tasse, recupero su strada in caso di guasti e altro ancora.

DS 3 Crossback E-Tense: 300 esemplari del SUV ora vengono offerti a noleggio da Onto

Martin Gurney, Fleet Director di PSA, ha detto: “Siamo molto entusiasti di fornire 300 DS 3 Crossback E-Tense a Onto. La domanda di veicoli elettrici continua a crescere e i clienti si divertono a guidare la nostra tecnologia E-Tense mentre sperimentano l’attenzione ai dettagli e la maestria degli interni dell’auto. Essendo disponibili per i clienti Onto solo per un breve periodo, siamo lieti di annunciare che la domanda iniziale è già elevata“.

La DS 3 Crossback E-Tense è il primo modello 100% elettrico sviluppato dal brand francese ed è equipaggiato da un motore elettrico da 136 CV (100 kW) e 260 nm di coppia massima. Accanto al powertrain troviamo una batteria agli ioni di litio da 50 kWh che garantisce fino a 330 km di autonomia nel ciclo WLTP.

Secondo quanto dichiarato da DS Automobiles, la batteria riesce ricaricarsi fino all’80% in soli 30 minuti utilizzando un caricatore rapido da 100 kWh. Onto vuole accelerare l’adozione di veicoli elettrici nella sua flotta e propone ai clienti un’alternativa completamente flessibile alla tradizionale proprietà, pagando una somma mensile e senza versare alcun deposito.

Rob Jolly, CEO di Onto, ha dichiarato: “La DS 3 Crossback E-Tense offre ai nostri abbonati una tecnologia avanzata e un design sofisticato ed elegante, fornendo allo stesso tempo un’eccellente autonomia e capacità di ricarica. Stiamo già notando che i nostri clienti apprezzano i prodotti offerti da DS“.

