Questa Dodge Viper è pronta ad andare in guerra! | Video

La Mazda MX-5 “Miata” di seconda generazione spesso è oggetto di diversi progetti di tuning che la fanno assomigliare a una Dodge Viper. Applicando alcune modifiche alla carrozzeria e incollando un paio di strisce da corsa, si può ottenere una finta supercar con motore V10.

Tuttavia, la Viper presente in questo articolo è originale al 100% e sembra rendere omaggio all’esercito americano. Oltre al tema dell’esercito, questa build si distingue dal modello originale per il suo design widebody estremo.

Dodge Viper: questo particolare esemplare si trova in Giappone

Per la vecchia sportiva a due porte ci sono diversi kit widebody disponibili ma niente è come questo. Si pensa che il costruttore abbia convertito un pacchetto universale esistente o stampato in 3D. In ogni caso, possiamo vedere degli ampi passaruota tenuti in posizione utilizzando delle staffe.

La Viper si trova in Giappone, viaggia su cerchi da 20″ e presenta un corpo largo 230 mm in più su entrambi i lati. Come è possibile vedere nelle immagini e nel video, i paraurti posteriori sono così larghi che c’è una configurazione a doppia ruota che solitamente troviamo sui camion.

Da notare anche i due terminali di scarico presenti ai lati che vanno verso su ma che purtroppo sono finti in quanto il gas di scarico esce dal retro. Sembra trattarsi di una Dodge Viper del 1996 che vale circa 40.000 dollari.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato! Disiscrivi le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI