Nuova Opel Corsa: ecco la gamma italiana

Opel ha deciso di aggiornare la gamma italiana della nuova Opel Corsa in vista dell’arrivo de model year 2021. Adesso la compatta viene proposta in quattro diversi allestimenti chiamati base, Edition, GS Line ed Elegance. Si parte da 15.600 euro per la versione a benzina e da 17.600 euro per la variante con motore diesel.

I motori disponibili per l’Opel Corsa 2021 sono molteplici. Ad esempio, troviamo il benzina PureTech da 1.2 litri con potenza di 75 CV abbinato a un cambio manuale a 5 marce oppure è possibile optare per il più prestante da 100 CV di potenza il quale può essere abbinato sia a una trasmissione manuale a 6 rapporti che e a una automatica a 8 velocità.

Nuova Opel Corsa: debutta in Italia il model year 2021

Per quanto riguarda il gasolio, la nuova Corsa è disponibile con l’Ecotec D da 1.5 litri da 100 CV abbinato a un cambio manuale a 6 velocità. Per coloro che cercano una versione attenta all’ambiente, possono optare per l’Opel Corsa-e equipaggiata da un motore 100% elettrico in grado di produrre 136 CV di potenza. La versione a zero emissioni parte da 32.400 euro ed è disponibile in versione e-Edition, e-GS Line ed e-Elegance.

Parlando di caratteristiche, la nuova Opel Corsa si contraddistingue dal modello precedente per i nuovi fari IntelliLux Matrix LED disponibili sugli allestimenti GS Line ed Elegance al costo aggiuntivo di 600 euro. In alternativa è possibile optare per i fendinebbia a LED di serie per la versione GS Line che volendo possono essere aggiunti anche a quella Elegance pagando 250 euro in più.

Si può anche aggiungere il freno di stazionamento elettrico al costo supplementare di 100 euro per entrambi gli allestimenti. Da sottolineare che i fari IntelliLux Matrix LED non possono essere abbinati al PureTech 1.2 a benzina da 75 CV, così come per la Corsa-e in versione e-Elegance che prevede esclusivamente fendinebbia a LED standard di serie.

