Autobest 2020: premiata la Citroen Ami

Quale auto otterrà il titolo “Autobest 2021”, che premia la migliore auto da acquistare in Europa? Ancora un po’ di pazienza per scoprirlo, il suo nome sarà noto tra poche settimane. Ma prima, l’organizzazione ha assegnato altri premi. Ricordiamo che la giuria di Autobest è composta da giornalisti provenienti da 31 paesi del Vecchio Continente. La giuria ha premiato la Citroën Ami, con il premio “È nata una stella”.

La stampa europea saluta l’originalità del concetto di questa minicar elettrica che reinventa la mobilità urbana e può essere guidata senza patente qui. Citroen Ami non è l’unica auto che è stata premiata dalla giuria di Autobest. Infatti Skoda ha ricevuto il premio “CompanyBest 2020”, come marchio dell’anno. La giuria sottolinea i buoni progressi del ceco in Europa, con un forte aumento delle vendite negli ultimi anni.

Il premio “DesignBest 2020”, designer dell’anno quindi, è stato assegnato a Frank Stephenson, che ha lavorato durante la sua carriera su Ford Escort RS, BMW X5, Maserati MC12, la versione moderna della Mini poi la Fiat 500. Nel 2018 ha creato la propria azienda, lavorando a diversi progetti.

Jaguar Land Rover ha ricevuto il premio “SmartBest 2020” per il suo nuovo sistema multimediale Pivi Pro. Toyota ha ricevuto il premio “SafetyBest 2020” per la Yaris, la prima vettura del segmento B con airbag frontale centrale. I giapponesi hanno brillato anche nel crash test Euro NCAP. Infine, il premio “SportBest 2020” è andato a Toto Wolff, boss del team Mercedes di Formula 1, che ha appena vinto il settimo titolo consecutivo nella classe regina del motorsport.

