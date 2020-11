Enel X a Vallelunga per test auto elettriche. Non c’è solo la città smart, con le colonnine per le auto elettriche. Ma esistono anche i circuiti smart. Enel X a Vallelunga per test auto elettrici: l’autodromo diventa il primo Smart Racing Circuit d’Italia. Il primo Hub dell’e-mobility. Infatti Enel X (business line globale del Gruppo Enel dedicata ai prodotti innovativi e soluzioni digitali) ha rinnovato la partnership con l’autodromo. Obiettivo: sviluppare e testare le tecnologie di ricarica delle auto elettriche e per il motorsport.

Enel X a Vallelunga per test auto elettriche: pieno di energia

Il circuito di Vallelunga consente di ricaricare e scaricare in sicurezza e in modo efficace i veicoli elettrici. Più di 20 modelli di auto elettriche ogni anno protagonisti: l’Enel X Lab gestirà anche i test di impatto elettrico sulla rete (power quality), preservandone la stabilità. Per Alberto Piglia, responsabile e-mobility di Enel X. il circuito di Vallelunga rappresenta un polo strategico: nei prossimi anni potrà dare ulteriore impulso alla crescita e alla diffusione della mobilità elettrica nelle competizioni sportive e nell’utilizzo quotidiano dei veicoli elettrici. Le due cose andranno di pari passo.

Ricordiamo che Enel X è leader mondiale nel settore dei servizi energetici avanzati con una capacità di gestione della domanda di oltre 6 GW gestiti e distribuiti a livello globale, e con 110 MW di capacità di accumulo nel mondo. Ed è leader nel settore della mobilità elettrica, con oltre 140mila punti di ricarica pubblici e privati per veicoli elettrici resi disponibili nel mondo.

Caricatori ad alta potenza a Vallunga

Sentiamo Carlo Alessi, presidente ACI Vallelunga: l’autodromo è una struttura all’avanguardia in Europa per le attività di ricerca e sviluppo e di testing, presentazione e lancio di veicoli elettrici.

Enel X installerà all’interno dei box dell’autodromo caricatori ad alta potenza (fino a 120 kW) che permetteranno di ricaricare 7 veicoli contemporaneamente. Si tratta di high charger. Nel Centro di guida sicura di Vallelunga verrà realizzato l’X-Room, uno spazio dedicato alla mobilità elettrica di Enel X.

