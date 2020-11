La nuova DS 9 arriva in Spagna

La nuova DS 9 inizia il suo viaggio commerciale in Spagna con l’obiettivo di affascinare il pubblico che continua a scommettere su questo tipo di veicolo e che è attratto dal lusso. Il portafoglio ordini per questo importante modello è ora aperto. La nuova DS 9 è chiamata a svolgere un ruolo di primo piano nella gamma nonostante, prevedibilmente, non raccoglierà lo stesso numero di immatricolazioni dei SUV offerti dal marchio.

La nuova DS 9 misura 4,93 metri di lunghezza e 1,85 metri di larghezza. Il modello di DS Automobiles si distingue per il suo design elegante e il suo packaging. Presenta tratti molto stilizzati che ne fanno risaltare l’origine francese e, soprattutto, alcuni dettagli che rimandano a modelli classici della casa francese. Chi fosse interessato all’acquisto della nuova DS 9 avrà a disposizione due allestimenti. La gamma è composta dalle finiture Performance Line + e Rivoli + . Non si può escludere che successivamente verranno introdotte versioni aggiuntive che ridurranno il prezzo di partenza e, soprattutto, arricchiranno ulteriormente l’offerta di questa berlina.

Dal momento del suo lancio sarà disponibile con una meccanica ibrida plug-in . Questo motore sarà commercializzato con il nome DS 9 E-Tense. Nello specifico, la meccanica di questa vettura ibrida plug-in è composta da un motore a benzina PureTech e un piccolo motore elettrico. Tutto questo gestito tramite un cambio automatico. Il modello può percorrere più di 40 chilometri in modalità 100% elettrica, quindi indosserà il bollino ambientale 0 Emissioni della DGT (Direzione Generale del Traffico) con tutti i vantaggi che ciò comporta. I prezzi in Spagna partono da 54 mila euro.

Ti potrebbe interessare: La DS3 Crossback introduce il Drive Assist per la guida autonoma di Livello 3

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato! Disiscrivi le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI